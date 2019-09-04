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4 вересня • оновлено в 12:30
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"Апельсини заблукали": Крим не зміг отримати продукти із Сирії

1.7т Читати матеріал російською

Перші поставки фруктів і ягід із Сирії для окупованого Криму затрималися на морському шляху.

Зокрема депутат Державної думи Росії Дмитро Бєлік заявив, що фрукти вийшли з порту Тартус ще у січні, повідомляють "Примечания".

Натомість Росія пообіцяла відправити до Сирії зерна і будматеріали, однак доля цього бартеру так і не прояснилася.

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Водночас "голова Криму" Сергій Аксьонов заявив, що перша партія апельсинів уже прибула на півострів.

"Попередньо вантажі відправляти почали – зернові відправляли у САР, сирійські цитрусові вже приходили до Криму. Процес почався, торговельний дім нарощує обороти", – зазначив він.

При цьому директор кримсько-сирійського торговельного дому "Співдружність" Сергій Голяндин заявив, що домовленість про нову поставку фруктів була досягнута лише 2 вересня.

"Сирійські апельсини для Криму знову заблукали у заявах можновладців", – резюмували журналісти.

Перші поставки фруктів і ягід із Сирії для окупованого Криму затрималися

Перші поставки фруктів і ягід із Сирії для окупованого Криму затрималися

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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