"Апельсини заблукали": Крим не зміг отримати продукти із Сирії

Перші поставки фруктів і ягід із Сирії для окупованого Криму затрималися на морському шляху.
Зокрема депутат Державної думи Росії Дмитро Бєлік заявив, що фрукти вийшли з порту Тартус ще у січні, повідомляють "Примечания".
Натомість Росія пообіцяла відправити до Сирії зерна і будматеріали, однак доля цього бартеру так і не прояснилася.
Водночас "голова Криму" Сергій Аксьонов заявив, що перша партія апельсинів уже прибула на півострів.
"Попередньо вантажі відправляти почали – зернові відправляли у САР, сирійські цитрусові вже приходили до Криму. Процес почався, торговельний дім нарощує обороти", – зазначив він.
При цьому директор кримсько-сирійського торговельного дому "Співдружність" Сергій Голяндин заявив, що домовленість про нову поставку фруктів була досягнута лише 2 вересня.
"Сирійські апельсини для Криму знову заблукали у заявах можновладців", – резюмували журналісти.
Перші поставки фруктів і ягід із Сирії для окупованого Криму затрималися
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.
Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".