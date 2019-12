США завдали удар по РФ через Україну: "Північному потоку-2" озвучили вирок

Сполучені Штати Америки втілили в життя раніше озвучені погрози у бік будівництва "Північного потоку-2". Американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва російського газопроводу.

У Німеччині ж не заперечують, що це може призвести до ускладнення подальшої реалізації об'єкта.

Що загрожує компаніям, і як це позначиться на запуску газопроводу в обхід України – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

У вівторок, 17 грудня, Сенат США схвалив закон про оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

Сенатори також передбачили можливість спроби цих компаній ухилитися від санкцій, тому обмеження будуть діяти навіть якщо ці трубопровідні проєкти змінять назву або будуть замінені іншими.

Згідно з документом, санкції накладаються на судна, які займалися прокладкою труб на глибині 100 футів нижче рівня моря, а також на іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для будівництва такого проєкту або сприяли оманливим або складним операціям для надання цих суден для будівництва згаданих газопроводів.

Закон вводить досить жорсткі обмеження для власників і співробітників компаній, які потрапили до списку санкцій, серед яких заборона видачі американських віз і анулювання діючих, а також заморожування майна та активів таких осіб на території США. Обмежувальні заходи можуть зашкодити європейським компаніям, зокрема і 350 німецьким підприємствам.

Законопроєкт іще має підписати американський президент Дональд Трамп, після чого він набуде чинності. Передбачається, що це відбудеться до 20 грудня.

При цьому сам глава Білого дому заявив у своєму Твіттер, що неодмінно підпише закон.

"Вау! Всі наші пріоритети втілилися в остаточному NDAA (National Defence Authorization Act – національному оборонному бюджеті. – Ред.): підвищення зарплат нашим військовим, перебудова армії, оплачувані батьківські відпустки, прикордонна безпека і космічні війська! Я негайно підпишу цей історичний оборонний закон!" – написав він 11 грудня.

Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress – do not delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately!