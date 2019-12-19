США завдали удар по РФ через Україну: "Північному потоку-2" озвучили вирок

Сполучені Штати Америки втілили в життя раніше озвучені погрози у бік будівництва "Північного потоку-2". Американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва російського газопроводу.

У Німеччині ж не заперечують, що це може призвести до ускладнення подальшої реалізації об'єкта.

Що загрожує компаніям, і як це позначиться на запуску газопроводу в обхід України – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

США вводять санкції проти двох російських газопроводів.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв підписати відповідний законопроєкт.

У РФ заявляють, що обмеження не зупинять запуск "Північного потоку-2", в Німеччині ж реагують не так оптимістично.

Анулюють візи і заморозять активи

У вівторок, 17 грудня, Сенат США схвалив закон про оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

Сенатори також передбачили можливість спроби цих компаній ухилитися від санкцій, тому обмеження будуть діяти навіть якщо ці трубопровідні проєкти змінять назву або будуть замінені іншими.

Північний потік-2

Згідно з документом, санкції накладаються на судна, які займалися прокладкою труб на глибині 100 футів нижче рівня моря, а також на іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для будівництва такого проєкту або сприяли оманливим або складним операціям для надання цих суден для будівництва згаданих газопроводів.

Закон вводить досить жорсткі обмеження для власників і співробітників компаній, які потрапили до списку санкцій, серед яких заборона видачі американських віз і анулювання діючих, а також заморожування майна та активів таких осіб на території США. Обмежувальні заходи можуть зашкодити європейським компаніям, зокрема і 350 німецьким підприємствам.

Законопроєкт іще має підписати американський президент Дональд Трамп, після чого він набуде чинності. Передбачається, що це відбудеться до 20 грудня.

Дональд Трамп

При цьому сам глава Білого дому заявив у своєму Твіттер, що неодмінно підпише закон.

"Вау! Всі наші пріоритети втілилися в остаточному NDAA (National Defence Authorization Act – національному оборонному бюджеті. – Ред.): підвищення зарплат нашим військовим, перебудова армії, оплачувані батьківські відпустки, прикордонна безпека і космічні війська! Я негайно підпишу цей історичний оборонний закон!" – написав він 11 грудня.

Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress – do not delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 грудня 2019 р

Після вступу закону в силу, компаніям, які займаються прокладкою трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", дається 30 днів на те, щоб припинити свою співпрацю з цими проєктами.

Не пізніше 60 днів із дня набрання чинності цим законом держсекретар і Держказначейство спільно подають комітетам Конгресу звіт, який визначає організацію та осіб, які підпадають під такі санкції.

Реакція РФ і Німеччини

Ще після затвердження оборонного бюджету до положень про санкції щодо газопроводу затвердила Палата представників Конгресу США, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що це жодним чином не зупинить будівництво.

Сергій Лавров "Інтерфакс"

"Ми звикли до такого роду нападів, знаємо, як реагувати на них, і запевняю, що ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік" не зупиняться", – сказав він.

А зараз же, в нелегітимній Держдумі РФ звинувачують США в недобросовісній конкуренції.

"Що стосується санкцій проти "Північного потоку-2", то тут простежується чітка економічна зацікавленість США, а точніше недобросовісна конкуренція: вони хочуть поставляти свій дорожчий скраплений газ і намагаються змусити європейців його купувати всупереч економічним міркуванням", – сказав член комітету Держдуми з міжнародних справ Антон Морозов.

Німеччина поки утримується від різких заяв. Там мають намір "ретельно вивчити конкретні наслідки, які закон матиме на реалізацію проєкту "Північний потік-2". Потім буде ухвалено рішення, як саме реагувати на закон.

Втім, уряд ФРН не виключає, що через оголошені санкції роботи з прокладання труб у данській економічній зоні будуть ускладнені.

Доля "Північного потоку-2"

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, введення санкцій, звичайно, створить певну напруженість у компаніях, які пов'язані з будівництвом "ПП-2", і навіть вплине на терміни будівництва трубопроводу, але не критично.

Північний потік-2

З урахуванням того, що РФ залишилося прокласти менше 150 км труб, а трубоукладач Pioneering Spirit здатний прокладати близько 5 км на добу, добудувати газопровід можливо за 30 днів. А, як відомо, законопроєкт дає компаніям термін в один місяць, щоб припинити свою співпрацю з проєктом, і це ще з дня його офіційного вступу в силу.

"Навіть якщо через певні форс-мажорні ситуації ці 150 км не вдасться прокласти за допомогою європейських суден, завершити прокладку зможе російський трубоукладач, який там на місці чергує. І нехай його швидкість буде менша, ніж у Pioneering Spirit, але якихось 1,5 км на добу він зможе прокладати. тобто будівництво все одно триватиме, хоча і повільніше", – пояснює OBOZREVATEL експерт з енергетичних питань.

Омельченко переконаний, що США запізнилися зі введенням санкцій, і на те є причина.

"Я вважаю, що в адміністрації Трампа були певні домовленості з Путіним, зокрема, і з будівництва "Північного потоку-2", тому законопроєкт довго не приймали. Зараз же, коли термін президентства Трампа добігає кінця, закон ухвалюють, щоб його не можна було звинуватити в підіграванні РФ. У такий спосіб він убиває двох зайців – показує своєму електорату, що він не допомагає Росії, але санкції вжиті з запізненням, а тому не завадять реалізації проєкту. Це така гібридна, красива гра з боку США, яка не йде на користь Україні", – вважає він.

Дональд Трамп і Володимир Путін

За словами енергетичного експерта, існує всього 5% імовірності, що зі введенням американських санкцій будівництво "Північного потоку-2" припиниться.

"Проєкт може бути зупинений, якщо інвестори і партнери розбіжаться, а російський трубоукладач не зможе сам прокласти труби через поломки, наприклад. Але тут має бути дуже багато збігів, щоб щось подібне сталося. Тому Україні варто готуватися до того, що з третього-четвертого кварталу наступного року, транзит через нашу країну може різко зменшитися ", – зазначив Омельченко.

А ось експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук і зовсім вважає, що нові санкції взагалі не пов'язані з будівництвом "Північного потоку-2". Він пояснює, що тут грає роль технічний аспект: поки законопроєкт підпише Трамп, і поки визначать компанії і осіб, які потрапляють під санкції, і типи цих обмежень, пройде кілька місяців.

До цього часу Росія планує завершити будівельні роботи, а подальші вже стосуватимуться більше облаштування газопроводу, і мови про укладання труб уже не буде.

Але енергетичний експерт пояснює, що санкції можуть стосуватися подальших спільних проєктів РФ і Європейського Союзу, наприклад, "Північного потоку-3".

"Конфлікт триває, і він закономірний. Він дійсно може стосуватися подальших спільних проєктів РФ і Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо, що колись усі сміялися навіть довкола подібних формулювань, але зараз "Північний потік-2" є реальністю і, я думаю, що можна говорити про можливість будівництва "Північного потоку-3", який буде направлений до берегів Великобританії. Власне, мова вже йшла про це, оскільки Великобританія знижує власний видобуток газу, вони закривають вугільні станції, а треба пам'ятати, що зріджений газ будь-якої країни, чи то американський, чи то катарський, він все одно дорожчий, ніж трубопровідний. Уже зараз Великобританія більше закуповує російський газ через Голландію", – заявив Корольчук в ефірі ObozTV.

Північний потік-2

Що таке "Північний потік-2"

Це газопровід, який іде з Росії в Німеччину в обхід України. Труба проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн – Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.

Будівництво стартувало на початку 2018 року, і мало бути завершеним у кінці 2019 року, але терміни перенеслися, як мінімум, на весну 2020 року.

США, Україна та деякі європейські країни виступають проти запуску "Північного потоку-2", оскільки трубопровід може посилити газову залежність Європи від РФ. Крім того, газопровід в обхід України боляче вдарить по її економіці через припинення транзиту газу в Європу через українську ГТС.

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За підрахунками "Нафтогазу", в разі зупинки транзиту, Україна щорічно втрачатиме близько 3 млрд доларів на рік або 3% ВВП.

У кінці 2019 припиняється дія контракту на транзит російського газу через Україну, і сторони, разом з РФ і ЄС, намагаються домовитися про підписання нового за європейськими нормами. З огляду на те, що запуск "Північного потоку-2" відкладається, всі три учасники переговорів зацікавлені в підписанні договору, але кожен висуває свої умови.

Поки компроміс не знайдено, а наступний раунд тристоронніх переговорів пройде 19 грудня.

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