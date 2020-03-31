Антиросійські санкції знімати не будуть: Кулеба розповів чому

Санкції проти Російської Федерації прив'язані з агресією проти України і у Європейському союзі це розуміють, не дивлячись на тиск з боку Москви.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "РБК-Україна".

За його словами, Росія під різними приводами регулярно намагається закликати до ослаблення або скасування санкцій, а на сьогодні змінився тільки привід – пандемія коронавірусу.

Дмитро Кулеба

"Масштаб зусиль РФ демонструє: санкції їм печуть. У той час, коли ціна на нафту так сильно впала, а долар злетів вгору, стали пекти ще більше. Можу тільки порадити керівництву Росії згорнути агресію проти України і залишити нас у спокої. З гуманітарних міркувань . І сконцентруватися замість цього на допомогу громадянам Росії в цей складний кризовий час", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що МЗС "включив всі дипломатичні двигуни", щоб протистояти інформаційній кампанії Росії. Зокрема, минулого тижня він спілкувався з низкою колег у країнах ЄС.

"Я нагадував, що санкції були введені за агресію і ніякого відношення до пандемії не мають. І ви знаєте, кожен мій співрозмовник поділяє такий підхід. Всі запевняють, що політика санкцій пов'язана тільки з врегулюванням конфлікту, і буде залежати виключно від бажання або небажання Росії припинити цю війну", - додав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії вирішили на тлі спалаху коронавірусу COVID-19 попросити про скасування санкцій. У свою чергу Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росією пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал