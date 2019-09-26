Антимонопольний комітет викрив змову "Укрбуду" в тендері на ЧАЕС

Антимонопольний комітет розкрив змову компаній корпорації "Укрбуд" у тендері з будівництва об'єктів на Чорнобильській атомній електростанції.

У чотирьох процедурах закупівель у 2017-2018 роках брали участь "Укрбудмонтаж" і "Укренергомонтаж" (обидві компанії входять до "Укрбуд"), повідомляє "Економічна правда".

Голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький зазначив, що загальна сума закупівель становить понад 1 млрд грн.

"Проведений Київським територіальним відділенням АМКУ порівняльний аналіз тендерних пропозицій ТО "БК "Укрбудмонтаж" і ПрАТ "Укренергомонтаж" виявив обставини, які можуть свідчити про узгодженість поведінки зазначених компаній пі час підготовки документів та участі в згаданих процедурах закупівель", – сказав він.

Зокрема:

ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" і ПрАТ "Укренергомонтаж" здійснювали вхід в аукціон із використанням загальної IP-адреси.

ТОВ "БК" Укрбудмонтаж "і ПрАТ" Укренергомонтаж "завантажували свої пропозиції для участі в торгах із використанням загальної IP-адреси.

Учасники подавали звітність до органів ДФС із використанням загальних IP-адрес.

Антимонопольний комітет також встановив, що "Укрбудмонтаж" і "Укренергомонтаж" розташовані за однією адресою – Київ, вул. Богданівська, 10. Крім того, фірми використовують номери телефонів, які відрізняються лише однією цифрою.

"До складу керівних органів ПрАТ "Укренергомонтаж" входить, зокрема, голова наглядової ради – Олег Майборода. Згідно з інформацією з ЄДР, він же протягом 2017-го – першого півріччя 2018 року обіймав посаду директора як у ТОВ "Укрбуд Девелопмент", так і в "Українській будівельній корпорації "Укрбуд", – повідомив Хмельницький.

За його словами, ТОВ "Укрбуд Девелопмент" і ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" входять до складу корпорації "Укрбуд". Також встановлено, що зазначені компанії мали спільних працівників і між ними існували господарські відносини.

Представник АМКУ підкреслив, що дії ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" і ПрАТ "Укренергомонтаж" можна трактувати як узгоджені, що унеможливило конкуренцію між ними під час подачі пропозицій і проведенні торгів.

"У цій справі відділення активно співпрацює з СБУ і в разі доведення порушення сподіваємося на залучення до відповідальності винних у змові – як посадових осіб підприємств, так і, можливо, замовника", – підсумував Хмельницький.

Загальна сума закупівель становить більше 1 млрд грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв 4 липня надіслав президенту Володимиру Зеленському документ "Про розгляд питання щодо звільнення державних уповноважених", який містив прізвища усіх членів комітету, окрім самого керівника.

Зокрема, голова АМКУ перерахував прізвища восьми держуповноважених, які перебували у складі комітету. Терентьєв попросив "ухвалити рішення щодо звільнення державних уповноважених, відповідно до компетенції президента, визначеної законом України "Про Антимонопольний комітет".

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