Антимонопольний комітет України застеріг групу компаній "МХП" від створення штучного дефіциту курячого м'яса на українському ринку. Якщо підприємство, що належить бізнесменові Юрію Косюку, викриють у таких діях – в АМКУ обіцяють притягнути "МХП" до відповідальності.

Про передачу відповідних рекомендацій "МХП" повідомила прес-служба АМКУ.

Холдинг "МХП", що належить Юрію Косюку, застерегли від створення штучного дефіциту курятини

"Комітет надав групі "МХП", найбільшому і найпотужнішому виробнику курятини в Україні, що має структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища, обов'язкові для розгляду рекомендації. Групі "МХП" рекомендовано не здійснювати дій, які можуть призвести до обмеження обсягів виробництва та реалізації курячого м'яса на внутрішньому ринку України – за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання товарів", - зазначено в повідомленні АМКУ.

Причиною виникнення побоювань можливого дефіциту курячого м'яса в АМКУ називають введення карантину і підвищення попиту на цей товар.

"У нинішній ситуації карантину більшість громадян України змушені залишатися в ізоляції або працювати дистанційно. Такі умови позбавляють можливості харчуватися в закладах громадського харчування, що призводить до перерозподілу каналів збуту продуктів харчування. Зміни у звичному способі життя призводять до зміни раціону харчування і, як наслідок, до збільшення попиту на окремі види товарів у точках роздрібних продажів", – відзначили в АМКУ.

При цьому, в Антимонопольному комітеті побоюються, що "Миронівський хлібопродукт" захоче скористатися підвищеним попитом і з метою підвищення додаткових прибутків буде відправляти свою продукцію за кордон, створюючи всередині країни дефіцит курячого м'яса.

"В умовах пандемії коронавірусу COVID-19 можуть виникати проблеми з поставками продуктів харчування, що особливо стосується країн, залежних від імпорту. Такі обставини можуть стимулювати національних виробників, експортоорієнтованих галузей, збільшити обсяги реалізації товару на зовнішні ринки для отримання додаткових прибутків. Наслідком таких дій може стати дефіцит окремих товарів на внутрішньому ринку України, підвищення цін для кінцевих споживачів і ризик забезпечення продовольчої безпеки держави", – підкреслили в АМКУ.

"З огляду на те, що курятина – це один з важливих продуктів харчування, що є однією з базових складових "споживчого кошика", з метою недопущення вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також виникнення зазначених вище наслідків, АМКУ надав рекомендації групі "МХП", - підкреслили у відомстві.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у НАБУ розпочали кримінальне провадження щодо "МХП". Детективи бюро розслідують, на яких підставах компанії холдингу олігарха Косюка отримували багатомільйонні дотації з держбюджету в 2017-2018 роках.