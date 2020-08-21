Антимонопольна реформа може врятувати економіку України, – адвокат.

Адвокат В'ячеслав Ганган заявив, що ухвалення законопроєкту щодо антимонопольної реформи дозволить оздоровити українську економіку і допоможе створити середній клас.

Про це він написав у блозі на OBOZREVATEL. На його думку, одна з головних причин нездоров'я економіки країни – проблеми з конкуренцією.

"У нашій державі створено багато антикорупційних органів, які фактично борються з наслідками, але майже ніхто не може вплинути на причини, на економічну систему. Питаннями конкуренції займається Антимонопольний Комітет України – слабкий орган з куцими повноваженнями і застарілою матеріально-технічною базою. Його співробітники отримують маленькі зарплати, працюють на застарілих комп'ютерах, а для того, щоб отримати інформацію, їм доводиться відправляти запити поштою. При цьому вони виконують досить серйозну роботу, працюють з великими підприємствами – монополістами, виписують великі штрафи, на них часто чиниться тиск", – написав Ганган.

На його думку, врятувати економіку України можна саме антимонопольної реформою, підвищенням статусу Антимонопольного комітету та розширенням його повноважень. Цього, як пише адвокат, вимагає від України і Євросоюз.

"Вирішити питання реформування АМКУ покликаний законопроєкт №2730-2 "Про внесення змін до деяких законів України щодо конкуренційного-антимонопольної реформи", поданий народними депутатами. Його ухвалення життєво необхідне для економіки. Допомогти їй вибратися з тієї ями, в якій вона знаходиться, можна тільки створивши здорове конкурентне середовище. А зробити це без антимонопольної реформи неможливо", – підкреслив Ганган.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!