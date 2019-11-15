Скандал із VAB Банком: головному фігуранту гучної справи обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.
Також йому встановили заставу в розмірі 5 млн гривень, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду, яке було ухвалене у п'ятницю, 15 листопада, Писарук повинен внести заставу протягом п'яти днів.
При цьому прокуратура просила більш суворих заходів: взяття під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави 30 млн гривень, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Однак суд визначив м'якші забезпечувальні заходи, зобов'язавши підозрюваного не відлучатися з Києва, не спілкуватися зі свідками, здати паспорти і документи для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.
Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука
Новина доповнюється ...
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся