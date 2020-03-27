Український бізнесмен Андрій Ставніцер, уповноважений президентом Володимиром Зеленським допомагати роботі антикризового штабу в Одеській області, розкритикував місцеву владу за провальну підготовку до пандемії коронавірусу.

Відповідний пост підприємець опублікував на сторінці в Facebook у п'ятницю, 27 березня. Ставніцер вказав, зокрема, на те, що список опорних лікарень в області змінювався за останній тиждень п'ять разів.

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"Щоразу сотні волонтерів, бізнесменів, небайдужих людей у буквальному сенсі на півдорозі розвертають машини, забиті коробками з антисептиком і масками, і їдуть в інший кінець області", – написав він.

За його словами, обласна лікарня, у якої найбільше ресурсів, "петляє і ховається".

"Глава облмозу, Оксана Сорочан, кожні півтори години зривається в сльози. Губернатор Максим Куций не плаче, але рішень не приймає.

Але ж все, що ми робимо ці виснажливі дні – це просто підготовка. Далі почнеться найскладніший час, час важких і швидких рішень. І приймати їх нікому. Я в такій команді і в такому стані справ вступати в цю кризу не готовий", – написав Ставніцер.

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Бізнесмен звернувся до Зеленського, заявивши, що свою частину договору він виконав, зібравши бізнес, однак місцева влада не може впоратися зі своїми обов'язками.

Підприємець підкреслив, що 200 власників ключових підприємств регіону "цілодобово пашуть", щоб знайти ШВЛ, маски, костюми, окуляри, рукавички, бахіли і оплатити їх, а також забезпечити закупівлю, документообіг, логістику, комунікації та інше. Водночас, як написав Ставніцер, чиновники з ОДА лише "кілька разів подзвонили з питанням, скільки грошей здали бізнесмени".

"Навіть 45 машин швидкої допомоги, які вже є, ніяк не можуть оформити й випустити на дороги. Знаєте, що було в Одеському аеропорту, коли туди привезли тести з Китаю? Представники різних регіонів побилися між собою і з Національною гвардією за ці коробки", – розповів бізнесмен.

Він зазначив, що "не може пересувати ноги владі", однак буде допомагати штабу на волонтерських засадах.

"Я вимагаю негайно вжити остаточно рішення щодо опорних лікарень. Ми не чарівники, і не зможемо одним помахом пальця забезпечити 8 лікарень у різних кінцях області всім необхідним.

Я вимагаю, щоб штаб при ОДА почав функціонувати насправді – щодня виконувати свою роботу – а не існувати на папері і в якості контролюючого мене органу", – закликав Ставніцер.

Додамо: бізнесмен також спростував чутки, що нібито хоче зайняти державний пост. "Мене нудить від усієї цієї паперової метушні, ієрархічних розбірок, постійної оглядки на когось старшого. Набагато більше користі я приношу, займаючись своєю справою", – підкреслив Ставніцер.

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