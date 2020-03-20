Андрій Герус активно захищає імпорт електроенергії з Росії та оборудки на "Центренерго" – Кучеренко

Голова парламентського комітету з ТЕК та ЖКГ Андрій Герус критикує рішення президента та уряду щодо введення спецмита на імпорт електроенергії та вугілля з РФ, оскільки через це руйнується організована ним корупційна схема на держпідприємстві "Центренерго", внаслідок якої держава зазнає мільйонних збитків. Про це написав народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

"Державна компанія "Центренерго", яка з літа була віддана на грабунок хрещеного батька сумнозвісного "енергетика" та ще деяких депутатів від СН. Ніколи ні одного слова пан Герус не написав про те, що на "Центренерго" постачається російське вугілля і продається на 1000 грн дорожче від його ціни, а потім електроенергія зі скидкою в 20-50 коп. за кіловат годину йде на пару феросплавних заводів. А збитки? А збитки у держави. Тут видатний борець з олігархами якось втратив зір. Звісно, цей споживач, а точніше прокладка між Кузбасом і споживачем, не рада тому, що вона буде купляти українське вугілля, на ньому вона стільки не заробить", - написав Кучеренко.

Він також звернувся до колег з монокоаліції щодо звільнення Геруса з його посади. Він зазначив, що за весь свій термін на посаді голови парламентського комітету по ТЕК Андрій Герус жодного разу не порушив питання, як підтримати українську енергетику, як забезпечити збут вугілля українських шахтарів, як зробити щось для української економіки. Натомість пролобійовані ним рішення, зокрема відновлення імпорту струму з РФ, призвели до серйозних проблем у вітчизняних енергетичних та вугледобувних підприємств.

"Тоді як усі країни навколо захищають свого виробника, свою промисловість, свою енергонезалежність, енергетик Г. домагався повного вбивства українського вуглевидобутку, повного занепаду атомної генерації, зупинки балансуючих потужностей ТЕС", – наголосив Кучеренко.

Раніше Олексій Кучеренко заявляв, що імпорт російського струму, пролобійований головою енергетичного комітету ВР Андрієм Герусом, призвів до падіння промвиробництва та зростання рівня безробіття в Україні.

Нагадаємо, 18 березня Кабінет міністрів України ввів з 1 квітня спеціальне мито в розмірі 65% на імпорт електроенергії та вугілля з Росії, крім антрациту і коксівного вугілля.

Напередодні Кабмін ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпортовані з Росії електроенергію і вугілля, крім антрациту і коксу, з 1 квітня 2020 року.

З критикою цього рішення вийшов Андрій Герус, глава парламентського комітету з ПЕК, який був ініціатором відкриття імпорту електроенергії з Росії в жовтні 2019 року. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств і зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС. У наслідок цього 25 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив зупинити з 1 березня імпорт струму з Росії та Білорусі і завантажити вугіллям вітчизняні ТЕС.

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