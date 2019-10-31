"Слуга народу" розділить "Нафтогаз": що вирішила монобільшість

Монобільшість Верховної Ради в четвер, 31 жовтня, підтримала законопроєкт про проведення анбандлінга НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.

Зокрема, за документ №2239-1 у другому читанні і в цілому проголосував 341 народний депутат, свідчить офіційний сайт парламенту (щоб подивитися результати голосування, доскролльте до кінця сторінки).

Анбандлінг НАК "Нафтогаз України" є частиною імплементації європейських правил ринку газу.

Рада підтримала законопроєкт про проведення анбандлінга НАК "Нафтогаз України"

У ЄС постановили, що компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування.

Виділення незалежного оператора ГТС заплановане з 1 січня 2020 року.

"Нафтогаз" має намір провести анбандлінг за моделлю ISO (Independent System Operator), яка забезпечує захист інтересів України в рамках арбітражу проти "Газпрому" на $12 млрд.

ISO на відміну від моделі OU (Ownership unbundling), не вимагає приватизації ГТС України.

Результати голосування Скріншот

Результати голосування Скріншот

"Законопроект розроблено з метою забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електричної енергії та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, оператора системи передачі за протоколом про приєднання України до договору про заснування Енергетичного співтовариства, та з урахуванням відповідних положень угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", – резюмували автори законопроєкту.

Анбандлінг НАК "Нафтогаз України" є частиною імплементації європейських правил ринку газу НАК "Нафтогаз України"

Анбандлінг НАК "Нафтогаз України" є частиною імплементації європейських правил ринку газу НАК "Нафтогаз України"

Анбандлінг НАК "Нафтогаз України" є частиною імплементації європейських правил ринку газу НАК "Нафтогаз України"

Результати поіменного голосування:

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У команді президента Володимира Зеленського заявили, що великі державні компанії-монополісти потрібно розділяти й продавати частинами.

НАК "Нафтогаз України" відповіла, що "вбивство й розчленування" компанії не є найбільш вигідним варіантом для держави як власника.

Експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що "Нафтогаз" три роки затягував створення незалежного оператора ГТС.

Директор дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка Сергій Корсунський зазначив, що Україна створює нового оператора ГТС для підписання договорів із країнами ЄС.

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