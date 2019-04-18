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Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко
Голова партії "Громадянська позиція"Всі статті автора

"Незаконна" націоналізація "Привату": вартість рішення – мільярди доларів

2.3т

Зараз промовчати неприпустимо!

Обидва кандидати, і Порошенко, і Зеленський, повинні чітко й невідкладно заявити свою позицію щодо оприлюдненого сьогодні рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким націоналізацію ПриватБанку визнано незаконною.

Вартість цього рішення мільярди доларів. Не на користь держави і країни на користь Коломойського. Моя позиція: рішення суду є несправедливим, воно має бути скасоване судом вищої інстанції, а держава і її керівництво мають забезпечити прийняття справедливого рішення усіма доступними їм законними засобами. І цих засобів достатньо за умови, якщо хтось з кимось про щось не домовився.

ПриватБанк

ПриватБанк

УН

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Анатолій ГриценкоАнатолій Гриценко
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М Денис
М Денис
За президентства ПП ПриватБанк був націоналізований. Перед потенційним президентством Зе суди вже перезуваються на льоту. Так що думайте, пане Гриценко - кого Ви підтримуєте і кого не підтримуєте в другому турі.
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Енько Валерий
Енько Валерий
М Денис, Т.е. у порохоботов нет вопросов ни к законности национализации (у суда их полно),ни к вопросу компетенции и коррупции в судах(реформа заблокированная на 3года порошенком, ау!),ни к НБУ как он смотрел за выведением денег из Пб и сколько имел отката! Только бы не прошёл Зеленский! Хер вам по всей вашей продажной морде.
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