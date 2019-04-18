Зараз промовчати – неприпустимо!

Обидва кандидати, і Порошенко, і Зеленський, повинні чітко й невідкладно заявити свою позицію – щодо оприлюдненого сьогодні рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким націоналізацію ПриватБанку визнано незаконною.

Вартість цього рішення – мільярди доларів. Не на користь держави і країни – на користь Коломойського. Моя позиція: рішення суду є несправедливим, воно має бути скасоване судом вищої інстанції, а держава і її керівництво мають забезпечити прийняття справедливого рішення – усіма доступними їм законними засобами. І цих засобів достатньо – за умови, якщо хтось з кимось про щось не домовився.

ПриватБанк УН

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