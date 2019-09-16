Кожен українець віддасть 10 тисяч на держборг: головні показники бюджету на 2020-й

В бюджеті Україні на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень, і витрати 1,17 трлн. "Діра" складе 95 млрд грн. А на держборг підуть рекордні 40% бюджету.

OBOZREVATEL розповідає про головні цифри української казни.

Доходи бюджету

Доходи бюджету України у сумі 1 трлн 79 млрд гривень. У тому числі загального фонду бюджету у сумі 962,7 млрд гривень та спеціального фонду бюджету – у сумі 116,7 млрд гривень;

Видатки бюджету

Видатки бюджету України у сумі 1 трлн 170 млрд гривень. У тому числі загального фонду у сумі 1 трлн 44 млрд гривень та спеціального фонду – у сумі 125,6 млрд гривень;

Оплата держборгу

Обсяг платежів з погашення державного боргу – 292,9 млрд гривень. В тому числі погашення зовнішнього боргу – 128,7 млрд гривень, внутрішнього боргу – 164,1 млрд гривень.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу – 145,2 млрд гривень. В тому числі державного внутрішнього боргу – 88,3 млрд гривень, державного зовнішнього боргу – 56,8 млрд гривень.

В сумі це погашення держборгу та його обслуговування коштуватиме бюджету у рекордні 421,6 млрд гривень.

Якщо цю суму розділити на наявне, згідно Держстату, населення України (42,01 млн осіб), то вийде, що в середньому кожен українець повинен буде заплатити по 10 тис. гривень за погашення і обслуговування держборгу. І це при тому, що реальна кількість українців, з урахуванням міграції, може бути значно меншою.

Дефіцит бюджету

Граничний обсяг дефіциту бюджету у сумі 95,1 млрд, у тому числі загального фонду – у сумі 73,2 млрд гривень та спеціального фонду – у сумі 21,8 млрд гривень.

Як зросте бюджет

В пояснювальній записці до проекту бюджету сказано, що загальні показники доходів на 2020 рік зростають порівняно із затвердженими показниками 2019 року на 51,4 млрд грн, а з фактичними показниками 2018 року на 149,9 млрд гривень.

З'явився проект бюджету

Головне, що писав OBOZREVATEL про бюджет-2020:

У неділю, 15 вересня, до Верховної Ради внесли проект Державного бюджету на 2020 рік, який буде остаточно доопрацьований до 2 листопада.

Раніше Гончарук розповів, що проект бюджету на 2020 рік буде базуватися на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.

Український уряд надалі НЕ буде планувати бюджет на кожен рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Так, затвердження бюджету буде передувати прийняття повноцінної 3-річної декларації.

В Україні в проекті державного бюджету на 2020 рік уряд встановив розмір мінімальної зарплати на рівні 4723 гривні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!