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16 вересня • оновлено в 14:22
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Кожен українець віддасть 10 тисяч на держборг: головні показники бюджету на 2020-й

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В бюджеті Україні на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень, і витрати 1,17 трлн. "Діра" складе 95 млрд грн. А на держборг підуть рекордні 40% бюджету.

OBOZREVATEL розповідає про головні цифри української казни.

  • Доходи бюджету

Доходи бюджету України у сумі 1 трлн 79 млрд гривень. У тому числі загального фонду бюджету у сумі 962,7 млрд гривень та спеціального фонду бюджету – у сумі 116,7 млрд гривень;

  • Видатки бюджету

Видатки бюджету України у сумі 1 трлн 170 млрд гривень. У тому числі загального фонду у сумі 1 трлн 44 млрд гривень та спеціального фонду – у сумі 125,6 млрд гривень;

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  • Оплата держборгу

Обсяг платежів з погашення державного боргу – 292,9 млрд гривень. В тому числі погашення зовнішнього боргу – 128,7 млрд гривень, внутрішнього боргу – 164,1 млрд гривень.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу – 145,2 млрд гривень. В тому числі державного внутрішнього боргу – 88,3 млрд гривень, державного зовнішнього боргу – 56,8 млрд гривень.

В сумі це погашення держборгу та його обслуговування коштуватиме бюджету у рекордні 421,6 млрд гривень.

Якщо цю суму розділити на наявне, згідно Держстату, населення України (42,01 млн осіб), то вийде, що в середньому кожен українець повинен буде заплатити по 10 тис. гривень за погашення і обслуговування держборгу. І це при тому, що реальна кількість українців, з урахуванням міграції, може бути значно меншою.

  • Дефіцит бюджету

Граничний обсяг дефіциту бюджету у сумі 95,1 млрд, у тому числі загального фонду – у сумі 73,2 млрд гривень та спеціального фонду – у сумі 21,8 млрд гривень.

Як зросте бюджет

В пояснювальній записці до проекту бюджету сказано, що загальні показники доходів на 2020 рік зростають порівняно із затвердженими показниками 2019 року на 51,4 млрд грн, а з фактичними показниками 2018 року на 149,9 млрд гривень.

З'явився проект бюджету

З'явився проект бюджету

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Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Тег
бюджет
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
А независимость-то оказывается, штука совсем недешёвая..
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