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25 березня • оновлено в 17:37
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Звернення Путіна щодо коронавірусу обвалило курс рубля

4.4т
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Після звернення президента Росії Володимира Путіна до росіян з приводу епідемії коронавірусу в РФ курс рубля в середу, 25 березня, впав нижче 79 руб./$.

На Московській біржі долар станом на 17.00 за київським часом торгується по 79,20 руб./$. При цьому в середу російська валюта зміцнювалася і навіть дійшла до позначки 76,99 руб./$. Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$.

Путін обвалив рубль

Путін обвалив рубль

Що "страшного" сказав Путін

Вартість рубля продовжує падати. Важливо розуміти, що російська валюта обвалилася не просто так. Путін, спробувавши заспокоїти росіян і розповісти, що робитиме уряд для порятунку економіки РФ в умовах падіння цін на нафту і кризи через коронавірус, викликав паніку на фінансовому ринку. Що ж він запропонував?

Курс долара стрімко злетів

Курс долара стрімко злетів

Московська біржа

Путін запропонував ввести (а по суті оголосив про введення) двох податків:

  • виведені за кордон дивіденди і відсотки повинні обкладатися податком в розмірі 15%;

  • запропонував обкласти податком у 13% доходи за вкладами і доходам від цінних паперів росіян, загальний розмір яких перевищує 1 млн рублів (близько 320 тис. гривень).

Путін спробував всіх заспокоїти, мовляв, податок на вклади торкнеться лише 1% громадян. Але цього вистачило, щоб люди зрозуміли: їм дали сигнал терміново забирати гроші з російських банків.

На біржі паніка: звернення Путіна обвалило рубль

Twitter

Другий сигнал про податки на виведені з РФ за кордон дивіденди почули інвестори. І це на тлі того, що і так за попередній тиждень з Росії вони вивели $ 1,4 млрд – це історичний рекорд відтоку коштів з РФ за кордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
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