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3 червня • оновлено в 20:35
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Зростання безробіття і бідності: в МВФ дали прогноз для 170 країн світу

2.1т
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У 170 країнах світу прогнозується збільшення безробіття, дефіцит бюджету і інші економічні проблеми через пандемію COVID-19.

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Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. За її словами, зараз існує дуже високий ризик збільшення рівня бідності майже в усьому світі.

"170 країн збираються закінчити цей рік з гіршого економікою, ніж вони почали. І ми вже прогнозували збільшення боргу, збільшення дефіциту, збільшення безробіття. І є дуже високий ризик виникнення більшого нерівності і більшої бідності. Якщо ми не будемо діяти", – застерегла вона .

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава аналітичного центру "Інпол" Сергій Биков заявив, що через пандемію у всьому світі загостриться голод і безробіття.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
Крісталіна Георгієва
Теги
економіка вірус
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