Зростання безробіття і бідності: в МВФ дали прогноз для 170 країн світу

У 170 країнах світу прогнозується збільшення безробіття, дефіцит бюджету і інші економічні проблеми через пандемію COVID-19.

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. За її словами, зараз існує дуже високий ризик збільшення рівня бідності майже в усьому світі.

"170 країн збираються закінчити цей рік з гіршого економікою, ніж вони почали. І ми вже прогнозували збільшення боргу, збільшення дефіциту, збільшення безробіття. І є дуже високий ризик виникнення більшого нерівності і більшої бідності. Якщо ми не будемо діяти", – застерегла вона .

