Влада України зриває співпрацю з Міжнародним валютним фондом, сподіваючись отримати фінансову підтримку від США після переобрання президентом Дональда Трампа.

Про це заявив в ефірі ObozTV фінансовий аналітик і блогер Сергій Фурса, коментуючи зміну українського Кабміну.

"Я думаю, що у нас будуть дуже-дуже великі проблеми з МВФ, тому що Україна зараз робить все, щоб повністю зірвати програму МВФ", – заявив Фурса.

За словами експерта, річ не тільки в звільненні Кабміну, але і в "перезавантаженні" керівництва Генпрокуратури і Нацбанку, в тиску на наглядову раду "Нафтогазу" і в відкаті реформ, які були зроблені за 4-5 років.

"Це можна порівняти з серією "Слуги народу", де виходить Голобородько і посилає МВФ у дупу. Зараз Україна де-факто так робить", – підкреслив він.

Аналітик також критично оцінив призначення Ігоря Уманського новим главою Мінфіну: "Уманський виглядає як людина, яка не сприятиме нашому діалогу з кредиторами. Це ще один елемент цього посилання в дупу МВФ – призначення Уманського".

"Зараз, на жаль, в української еліти є ілюзія, що без МВФ вони щось можуть. Було вдале розміщення ОВДП минулого року, коли багато інвесторів зайшло. Вони вирішили, що і далі так зможуть", – пояснив він.

"А зараз спливла інформація, що їхній план "А" – послати МВФ, поїхати до Трампа, продати йому справу проти Байдена і отримати гарантії за це 15 млрд доларів. Це все виглядає як ілюзія, що вони можуть знайти інший шлях. Цей інший шлях є фантастичним", – підкреслив аналітик.

Фурса також зазначив, що намір влади "перезавантажити" керівництво Нацбанку суперечить закону, а головне – суперечить програмі МВФ і домовленостями з кредиторами.

"Це порушення всіх наших домовленостей, а для іноземних інвесторів, які зайшли в Україну, незалежність Національного банку – це критично важливо. І для всіх інших, тому що Нацбанк – це гарантія, що там все адекватно. Якщо починається рух ще і навколо Нацбанку, то курс гривні також починає свій рух... Це не буде девальвація на 2-3 грн, це буде "всі побігли, і я побіг", – попередив він.

"Нам не так важливі гроші МВФ, як співпраця з МВФ, розуміння всім інвесторам, що тут є МВФ, і ми адекватні", – додав експерт.

delo.ua

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