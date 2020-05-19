Життя після карантину: аналітики розповіли, що буде з курсом долара та економікою України

В Україні приблизно вже влітку закінчиться карантин. Після цього економіка почне поступово розвиватися. Зараз аналітики називають три сценарії розвитку ситуації.

Про те, що чекає українців після карантину і що буде з курсом долара – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

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аграрії втратять 20-30% врожаю;

попит на український метал знижуватиметься разом із експортними виторгами;

найлегше буде відновитися тим сферам. які орієнтовані на масових споживачів і перебувають у сегменті недорогих предметів;

долар буде стабільним, а коли економіка відновлюватиметься, гривня почне знижуватися суттєвіше.

Як розвиватиметься економіка України

Зараз передбачити ситуацію дуже складно, розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Крім уже звичних економічних чинників (кредити від МВФ, ситуація на зовнішніх ринках, попит на український експорт тощо), свою роль відіграє також і ситуація з поширенням коронавірусу.

"Варіанти розвитку економічної ситуації – це рівняння з багатьма невідомими. Частина з них має не економічний, а епідеміологічний характер, і взагалі не може прогнозуватися економістами. Частина параметрів має зовнішню природу: поведінка економіки в країнах – основних економічних партнерах, динаміка світових цін на експортовану з України сировину", – розповідає Іосуб.

"Варіанти розвитку економічної ситуації – це рівняння із багатьма невідомими. Частина з них має не економічний, а епідеміологічний характер", – каже Іосуб.

Відновлення української економіки може відбуватися за найрізноманітнішими сценаріями:

траєкторія може мати форму "V" (швидке відновлення);

"U" (плавне відновлення);

"L" (економіка впала і надовго залишилася на дні).

Найкраще в цей час почуватимуться послуги доставки, охорони здоров'я, телекомунікація та зв'язок. Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин впевнений: економіка в Україні відновлюватиметься нерівномірно в різних секторах і навіть регіонах.

Найлегше буде "прийти до тями" тим, хто працює на внутрішньому ринку в наймасовішому сегменті: ритейл біля будинку, послуги у будинку, а також компанії, що мають у портфелі проєкти, пов'язані з держзамовленнями.

"Найостаннішими відновлюватимуться сектори, пов'язані із зовнішньою торгівлею по конкурентних ринках, а також сектор житлової нерухомості", – каже Шевчишин.

Невизначеності в економічних прогнозах у порівнянні з тим, що було місяць чи два тому, зараз менше не стало. Як і раніше, не дуже зрозуміло, коли пандемія піде на спад, коли будуть зняті карантинні заходи, і чи не буде "другої хвилі" епідемії. Зняття карантинних обмежень в деяких західних країнах не має вводити в оману, там теж побоюються "другої хвилі".

Що буде з курсом долара

Аналітики сходяться на думці: різких стрибків курсу очікувати не варто, однак ситуація погіршуватиметься. Попит на українську продукцію, яка традиційно йшла на експорт, знизиться. Але поки триває карантин і активність імпортерів низька, долар триматиметься. Зі зростанням ділової активність дорожчатиме і американська валюта в Україні.

"Ми зберігаємо девальваційні очікування, оскільки зростання дефіциту бюджету і зовнішньоторговельного балансу, а також боргове навантаження чинитимуть тиск на гривню. Поки в країні не відновилася ділова активність, гривня торгуватиметься в невеликому діапазоні, проте у міру виходу з карантину активність валютного ринку зростатиме, а гривня слабшатиме", – прогнозують у Forex Club.

Після виходу з карантину почне посилюватися імпорт, і, відповідно, перекіс торгового балансу. Крім цього, вже очевидні слабкі результати аграріїв, які під впливом погодних катаклізмів можуть недорахуватися 20-30% врожаю. Зберігається також слабкий попит на метал в умовах загального карантину, кризи і падіння ринку нерухомості.

Дефіцит, який сформується в результаті цього, покриватиметься за рахунок резервів. Також не варто забувати про ймовірну протекціоністську політику, яка обмежить доступ українських товарів на зовнішні ринки.

Аналітик Вадим Іосуб додає: навіть у найважчі для економіки часи курс долара може залишатися досить стабільним, у діапазоні 26-28 грн, при збереженні адекватної монетарної політики.

"Це пов'язано з тим, що в умовах падіння доходів населенню буде не до купівлі валюти, а паралельно з експортом знижуватиметься й імпорт, найперше споживчих і проміжних товарів", – каже він.