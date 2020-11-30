Згортання децентралізації в Україні? Держфонд регіонального розвитку хочуть скоротити вдвічі
У проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачено суттєве урізання Державного фонду регіонального розвитку – з 9,4 млрд грн до 4, 5 млрд грн.
Про повідомила у Facebook політична експертка Олеся Яхно. "Одна з цифр в бюджеті-2021, на які звернула увагу, стосується децентралізації. З одного боку, в бюджеті більш, ніж в два рази, скорочують Держфонд регіонального розвитку – з 9,4 млрд грн до 4,5 млрд грн", – написала Яхно.
Також, за її даними, наступного року у регіонів планують забрати доходи від частини податків. "Зокрема, більше 12% акцизу на паливо тепер буде йти до Києва", – зазначила експертка.
Інформацію про скорочення Держфонду регіонального розвитку на 4,86 млрд грн (-51,9%) також підтвердив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, оприлюднивши аналітичну довідку щодо проєкту держбюджету стосовно забезпеченості територіальних громад.
"Експрес-аналіз схваленого вчора Урядом проекту Держбюджету на 2021 рік свідчить, що найбільше постраждав Державний фонд регіонального розвитку", – написав Слобожан на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 листопада в Верховну Раду внесли проєкт державного бюджету на 2021. Головний фінансовий документ країни підготували для розгляду в другому читанні. У проєкті держбюджету України на 2021 рік до другого читання урізали фінансування Міносвіти на 4 млрд грн, Пенсійного фонду – на 8,5 млрд грн і збільшили на 2 млрд грн витрати на Офіс генпрокурора.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 30 листопада заявив, що парламент не зможе розглянути проєкт бюджету- 2021 рік на поточному пленарному тижні (до 4 грудня), хоча згідно з Бюджетним кодексом повинні були це зробити до 1 грудня. Документ планують розглянути через тиждень.