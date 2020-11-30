Згортання децентралізації в Україні? Держфонд регіонального розвитку хочуть скоротити вдвічі

У проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачено суттєве урізання Державного фонду регіонального розвитку – з 9,4 млрд грн до 4, 5 млрд грн.

Про повідомила у Facebook політична експертка Олеся Яхно. "Одна з цифр в бюджеті-2021, на які звернула увагу, стосується децентралізації. З одного боку, в бюджеті більш, ніж в два рази, скорочують Держфонд регіонального розвитку – з 9,4 млрд грн до 4,5 млрд грн", – написала Яхно.

Також, за її даними, наступного року у регіонів планують забрати доходи від частини податків. "Зокрема, більше 12% акцизу на паливо тепер буде йти до Києва", – зазначила експертка.

Інформацію про скорочення Держфонду регіонального розвитку на 4,86 млрд грн (-51,9%) також підтвердив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, оприлюднивши аналітичну довідку щодо проєкту держбюджету стосовно забезпеченості територіальних громад.

Держфонд регіонального розвитку уріжуть майже на 52% Facebook

"Експрес-аналіз схваленого вчора Урядом проекту Держбюджету на 2021 рік свідчить, що найбільше постраждав Державний фонд регіонального розвитку", – написав Слобожан на своїй сторінці у Facebook.

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