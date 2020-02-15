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15 лютого • оновлено в 11:11
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Зеленський зустрівся з очільницею МВФ: про що говорили

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і МВФ мають дружні відносини і ведуть конструктивний діалог.

Про це він сказав за підсумками зустрічі з головою МВФ Крісталіною Георгієвою на полях 56-й Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомили на сайті глави держави. Це вже друга їхня зустріч.

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Зеленський та Георгієва обговорили законопроєкти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання та забезпечити механізми захисту своїх громадян. Зокрема, йшлося про перебіг судової реформи, побудову системи верховенства права, так званий законопроєкт про банки.

"Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події та позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а стосунки – дружні", – підсумував Зеленський.

Україна та МВФ

Україна та МВФ

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Автор
Андрій Довгань
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Зелёный денег клянчил, обещал показать эксклюзивную игру на рояле.
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