Зеленський зустрівся з банкірами та обговорив кандидатури на посаду голови НБУ
Зеленський обговорив з банкірами кандидатуру на посаду голови НБУ.
Президент України Володимир Зеленський 2 липня провів консультації щодо кандидатур на посаду голови Національного банку.
У зустрічі взяли участь заступники голови НБУ, керівники державних і приватних банків, а також банківських організацій та установ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступниця Юлія Ковалів, міністр фінансів Сергій Марченко, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
На ній обговорювався стан фінансового сектора і можливий вплив на банківський ринок заяви Якова Смолія про відставку з посади голови Нацбанку.
Зеленський заявив про відданість принципу незалежності НБУ та необхідність збереження його інституційної спроможності.
"Незалежний Національний банк – це запорука макроекономічної стабільності держави і гарантія добробуту українців. Тому я як президент відстоюватиму незалежність НБУ за будь-якого керівництва як основи фінансової і макроекономічної стабільності нашої держави", – зазначив президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятора здійснюється "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з посади голови регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про відставку вважає емоційною.
За даними ЗМІ, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови з президентом Володимиром Зеленським, з яким у нього був конфлікт.