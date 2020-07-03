Зеленський зустрівся з банкірами та обговорив кандидатури на посаду голови НБУ

Зеленський обговорив з банкірами кандидатуру на посаду голови НБУ.

Президент України Володимир Зеленський 2 липня провів консультації щодо кандидатур на посаду голови Національного банку.

У зустрічі взяли участь заступники голови НБУ, керівники державних і приватних банків, а також банківських організацій та установ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступниця Юлія Ковалів, міністр фінансів Сергій Марченко, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На ній обговорювався стан фінансового сектора і можливий вплив на банківський ринок заяви Якова Смолія про відставку з посади голови Нацбанку.

Зеленський заявив про відданість принципу незалежності НБУ та необхідність збереження його інституційної спроможності.

"Незалежний Національний банк – це запорука макроекономічної стабільності держави і гарантія добробуту українців. Тому я як президент відстоюватиму незалежність НБУ за будь-якого керівництва як основи фінансової і макроекономічної стабільності нашої держави", – зазначив президент.

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