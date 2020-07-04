Зеленський заявив, що стримувати курс гривні не потрібно
Президент України Володимир Зеленський не вважає, що зараз потрібно говорити про якесь стримування курсу гривні.
Про це він заявив на брифінгу в суботу в місті Южне Одеської області, повідомив "Інтерфакс-Україна".
"Важелі для стримування курсу гривні всім відомі. Я не бачу, що вони повинні змінюватися. Я зараз не бачу, що ми щось повинні стримувати, якщо чесно. Це така дискусія, тонка. Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: чи повинні ми стримувати, або не повинні... або ми все-таки в ринкових умовах..." – сказав Зеленський.
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Також Зеленський зустрівся з представниками державних і комерційних банків України, на яких заслухав пропозиції щодо кандидатури голови НБУ.
"Я зустрівся з усіма головами державних банків України, хотів від них отримати і кандидатуру, і їхнє особисте враження щодо цієї ситуації. Всі досить спокійно сприймають звільнення голови НБУ. Усі не бачать ризиків", – сказав президент.
Зеленський також повідомив, що зустрівся зі всіма заступниками голови НБУ та представниками комерційних банків.
"Усі три списки, які мені запропонували, ми вивчаємо і через правоохоронні органи, щоб знати, що це за люди, які в них статки і професійний рівень", – зазначив президент.
Глава держави наголосив, що він не бачить жодної проблеми у проведенні зустрічей із кандидатами, запропонованими на посаду голови НБУ, і зауважив, що мав професійні відносини зі Смолієм.
"У нас дуже непогані відносини не тільки на професійному, а й на людському рівні", – сказав Зеленський.
Також під час візиту в Одеську область президент відкрив реконструйований стадіон школи №1 міста Южного в Одеській області. Його відремонтували вперше з 1979 року, коли було побудовано школу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про подання у відставку вважає емоційною.
У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія з посади.
Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови з президентом Володимиром Зеленським, із яким у нього був конфлікт.
Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила у відставку голову Національного банку України Якова Смолія.