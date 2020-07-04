Зеленський заявив, що стримувати курс гривні не потрібно

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що зараз потрібно говорити про якесь стримування курсу гривні.

Про це він заявив на брифінгу в суботу в місті Южне Одеської області, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Важелі для стримування курсу гривні всім відомі. Я не бачу, що вони повинні змінюватися. Я зараз не бачу, що ми щось повинні стримувати, якщо чесно. Це така дискусія, тонка. Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: чи повинні ми стримувати, або не повинні... або ми все-таки в ринкових умовах..." – сказав Зеленський.

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Також Зеленський зустрівся з представниками державних і комерційних банків України, на яких заслухав пропозиції щодо кандидатури голови НБУ.

"Я зустрівся з усіма головами державних банків України, хотів від них отримати і кандидатуру, і їхнє особисте враження щодо цієї ситуації. Всі досить спокійно сприймають звільнення голови НБУ. Усі не бачать ризиків", – сказав президент.

Зеленський також повідомив, що зустрівся зі всіма заступниками голови НБУ та представниками комерційних банків.

"Усі три списки, які мені запропонували, ми вивчаємо і через правоохоронні органи, щоб знати, що це за люди, які в них статки і професійний рівень", – зазначив президент.

Глава держави наголосив, що він не бачить жодної проблеми у проведенні зустрічей із кандидатами, запропонованими на посаду голови НБУ, і зауважив, що мав професійні відносини зі Смолієм.

"У нас дуже непогані відносини не тільки на професійному, а й на людському рівні", – сказав Зеленський.

Також під час візиту в Одеську область президент відкрив реконструйований стадіон школи №1 міста Южного в Одеській області. Його відремонтували вперше з 1979 року, коли було побудовано школу.

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