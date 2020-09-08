Зеленський заявив, що податкові надходження підскочили і здивувався, куди поділися гроші

Володимир Зеленський заявив, що навіть в умовах пандемії коронавірусу податкові надходження зросли в 1,5 рази. При цьому глава держави здивувався, чому до карантину показували куди більш скромні результати.

"Впали доходи на митниці, хоча вона більш-менш почала виходити на рівень тих сум, які їм ставило Міністерство фінансів як задачу. Податкова показує серйозні результати, збільшили надходження податків, і це про щось говорить. Якщо у нас в COVID-період податкові надходження збільшилися десь в півтора рази, то у мене великі питання: що ж тоді, коли держава працювала, де всі ці гроші?", – сказав він на брифінгу 8 вересня під час робочої поїздки в Житомирську область, передає Інтерфакс.

Зеленський підкреслив, що поки "не бачить проблем з грошима", хоча в цілому проблема сьогодні з грошима є у всьому світі, в Європі і в Україні.

"На жаль, ми не в найкращому економічному становищі. Я не знаю, що там говорять експерти, – ми знаємо реалії. У нас більш-менш стабільна ситуація, вона контрольована. Ми знаємо, що відбувається з грошима, і скільки не вистачає. Але ми повинні розуміти, що в усьому світі багато підприємств закрито через COVID, багато людей втратили робочі місця, позбулися зарплат. Давайте просто це спокійно визнавати і боротися з цими проблемами", – вказав він.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо в минулому році платник податків платив за освіту (своє або дитини), виплачував відсотки по іпотеці, витратив гроші на лікування, платив за страховку (в тому числі пенсійну).