Зеленський заявив, що податкові надходження підскочили і здивувався, куди поділися гроші

Володимир Зеленський заявив, що навіть в умовах пандемії коронавірусу податкові надходження зросли в 1,5 рази. При цьому глава держави здивувався, чому до карантину показували куди більш скромні результати.

"Впали доходи на митниці, хоча вона більш-менш почала виходити на рівень тих сум, які їм ставило Міністерство фінансів як задачу. Податкова показує серйозні результати, збільшили надходження податків, і це про щось говорить. Якщо у нас в COVID-період податкові надходження збільшилися десь в півтора рази, то у мене великі питання: що ж тоді, коли держава працювала, де всі ці гроші?", – сказав він на брифінгу 8 вересня під час робочої поїздки в Житомирську область, передає Інтерфакс.

Зеленський підкреслив, що поки "не бачить проблем з грошима", хоча в цілому проблема сьогодні з грошима є у всьому світі, в Європі і в Україні.

"На жаль, ми не в найкращому економічному становищі. Я не знаю, що там говорять експерти, – ми знаємо реалії. У нас більш-менш стабільна ситуація, вона контрольована. Ми знаємо, що відбувається з грошима, і скільки не вистачає. Але ми повинні розуміти, що в усьому світі багато підприємств закрито через COVID, багато людей втратили робочі місця, позбулися зарплат. Давайте просто це спокійно визнавати і боротися з цими проблемами", – вказав він.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо в минулому році платник податків платив за освіту (своє або дитини), виплачував відсотки по іпотеці, витратив гроші на лікування, платив за страховку (в тому числі пенсійну).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!