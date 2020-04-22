Зеленський заявив, що буде міняти міністрів, поки не створить "ідеальний уряд"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде міняти склад Кабінету міністрів до тих пір, поки не вийде зібрати "ідеальний уряд".
Про це він заявив в фільмі "Рік президентства Зеленського", передає Інтерфакс. За словами Зеленського, він буде робити все, щоб міністра, який погано працює, якомога швидше замінили.
"У нас немає недоторканних. І це стосується і уряду. Після цих слів знову хтось їх українців скаже, що уряд – це уряд, у нас урядом командує прем'єр-міністр. Але я впевнений, що президент повинен за цим стежити. Якщо хтось з міністрів завалив роботу, не може виконувати свої обов'язки, я, як президент, будуть впливати, буду робити все, щоб того чи іншого міністра ми міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки ми не зробимо ідеальний уряд , коли кожна людина, кожен міністр нах одітся на своєму місці ", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня депутати Верховної Ради на позачерговому засіданні призначили новий склад Кабінету міністрів України.