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22 квітня • оновлено в 17:43
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Зеленський заявив, що буде міняти міністрів, поки не створить "ідеальний уряд"

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде міняти склад Кабінету міністрів до тих пір, поки не вийде зібрати "ідеальний уряд".

Про це він заявив в фільмі "Рік президентства Зеленського", передає Інтерфакс. За словами Зеленського, він буде робити все, щоб міністра, який погано працює, якомога швидше замінили.

"У нас немає недоторканних. І це стосується і уряду. Після цих слів знову хтось їх українців скаже, що уряд – це уряд, у нас урядом командує прем'єр-міністр. Але я впевнений, що президент повинен за цим стежити. Якщо хтось з міністрів завалив роботу, не може виконувати свої обов'язки, я, як президент, будуть впливати, буду робити все, щоб того чи іншого міністра ми міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки ми не зробимо ідеальний уряд , коли кожна людина, кожен міністр нах одітся на своєму місці ", – сказав він.

Кабмін Шмигаль

Кабмін Шмигаль

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня депутати Верховної Ради на позачерговому засіданні призначили новий склад Кабінету міністрів України.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Реформи Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Hecke Josef
Hecke Josef
Может лучше одного поменять-"сам знаешь кого" и не надо будет часто "колоду тасовать"?!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Самое лучшее правительство получается в изгнании! Там все говорят и никакой ответственности!
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Економіка Mакроекономіка

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