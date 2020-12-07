Зеленський затвердив відтермінування запровадження касових апаратів для ФОПів

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Mакроекономіка
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Зеленський підписав закон про відтермінування касових апаратів для ФОПів

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який на рік відкладає введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це рішення дасть змогу бізнесу приховувати свої доходи й призведе до втрати мільярдів для бюджету.

Йдеться про документ № 1017-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 грудня, повідомляється на сайті Офісу президента. Згідно з ним, ведення РРО (реєстратори розрахункових операцій – касові апарати і програми) переноситься на січень 2022 року.

Також документ скасовує штрафи для підприємців, якщо в них у касі виявиться більше грошей, ніж зафіксувала податкова.

Зазначимо, що введення обліку було однією з умов Міжнародного валютного фонду.

Крім того, відтермінування залишить у тіні сотні тисяч ФОПів, які перевищують ліміти обігів, але приховують свій прибуток, щоб не платити повністю податки.

Також це негативно позначиться на державному бюджеті – він недоотримає щонайменше 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, заступник глави Державної податкової служби Євген Олейніков, пояснив, що введення РРО не змінює податкове навантаження, а не дає змоги приховати операцію. Він додав, що водночас частина фізосіб-підприємців навіть не приховують, що перед перевірками "втрачають" або переписують касові книги для того, щоб приховати свої реальні обіги й залишатися на єдиному податку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада ухвалила вказаний закон 1 грудня. Його підтримали 319 народних депутатів.

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