Зеленський запитає в українців, чи створювати вільну зону на Донбасі: що це таке

Президент Володимир Зеленський 25 жовтня паралельно з виборами ініціював проведення масштабного соціологічного опитування. Крім іншого, в українців запитають, чи підтримують вони створення вільної економічної зони на Донбасі.

Про те, що може дати "особливий статус" і як він працюватиме – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що таке вільна зона?

Це частина території країни, яка має особливі умови. Найчастіше йдеться про пільгові податкові й митні ставки (або їхню повну відсутність). Такі зони є у всьому світі: від США до Китаю.

Часто їх створюють для того, щоб прискорити розвиток депресивних регіонів, залучити бізнес у конкретні галузі. У випадку з Донбасом, як заявили в Офісі президента, це нібито дозволить прискорити реінтеграцію і відновлення інфраструктури.

І які у них будуть умови?

Щоб ввести вільну зону на Донбасі, потрібно ухвалити окремий закон. Усе залежатиме від того, що конкретно в нього пропишуть. Наприклад, ще у 2014-му після анексії Криму Верховна Рада ввела особливу зону на півострові:

скасували збір усіх загальнодержавних податків і зборів;

встановили вільний митний режим;

дозволили місцевій владі справляти свої податки;

мешканців зони з точки зору податків прирівняли до іноземців.

Виходить, що податки платитимуть т.зв. "владі "ДНР"?

Ні. Вільна економічна зона ще не означає, що будь-хто визнає ту "влада", яка зараз є в окремих районах Донецької і Луганської областей. Це один із кроків до реінтеграції. Куди важливіше відновити контроль за частиною українсько-російського кордону і провести чесні та законні місцеві вибори на всій території Донбасу.

Тоді вже законна місцева влада зможе, згідно з українським Податковим кодексом, збирати: єдиний податок, податок на майно, паркувальний і туристичний збір. Самостійно оголошувати свої податки і змушувати їх платити не можна.

Щоб змінити ці правила, крім створення Вільної економічної зони, президенту доведеться ініціювати і зміни до Податкового кодексу.

А чому вільну економічну зону створюють тільки на Донбасі?

Зараз збирати податки на непідконтрольній території фактично неможливо. Після того, як Україна поверне владу в цих регіонах, потрібно буде відновлювати систему, налагоджувати фіскальні процеси, знаходити спільну мову з бізнесом, який вже не перший рік живе в умовах окупації і продовжує якось існувати.

Крім того, знадобляться мільярди доларів для того, щоб відновити зруйновану інфраструктуру і повернути на територію Донбасу людей і підприємства. Особливі економічні умови – один із способів прискорити цей процес.

Довідка: ініційоване президентом загальнонаціональне опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, проте дасть можливість кожному громадянину висловитися щодо важливих для суспільства питань. Держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників.

Раніше Зеленський озвучив перше питання, яке буде поставлено під час проведення місцевих виборів 25 жовтня: "Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?".

В Офісі президента пізніше повідомили, що також українцям хочуть поставити питання щодо медицини, школи і парламенту.

"Питання стосуватимуться медицини, школи і парламенту. Але точних формулювань поки немає", – розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

В Офісі президента розповіли, що Україна знаходиться "на самому початку боротьби з корупційними кланами" і "змінити ситуацію може лише справжня воля українського народу". Саме тому питання довічного покарання за корупцію в особливо великих розмірах і вирішили винести на "всенародне опитування".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на "всенародне опитування" не буде виноситися тема війни на Донбасі і зради чекати не варто.

Зазначимо, що 15 жовтня в соцмережах поширили повний список запитань, які нібито готується поставити українцям Зеленський під час всенародного опитування. Крім уже озвучених главою держави пунктів, у наступних він нібито цікавиться, чи підтримують українці:

скорочення кількості народних депутатів до 300;

легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важкохворих;

право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Розповсюджуваний у мережі список питань нібито з опитування Зеленського Чат офіційного Telegram-каналу OBOZREVATEL

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