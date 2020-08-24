Зеленський закликав іноземців допомогти Україні досягти успіху. Відео

Президент Володимир Зеленський звернувся до іноземців англійською мовою із закликом інвестувати в Україну.

На своїх сторінках у соціальних мережах Зеленський опублікував відео, в якому запевнив, що це буде вигідно як для держави, так і для самих інвесторів.

Публікуємо повну заяву президента:

Україна – це місце, де ви можете робити справжні відкриття. Україна – це рубіж, за якими відбуваються нові речі. У нас є свій Берлін, своя Венеція, свої Мальдіви. Україна – зелена, мирна і відкрита країна.

Україна – новий світовий технологічний центр із відомими стартапами, блискучими інженерами, динамічними підприємцями і низькими 5% податком на IT-бізнес. Тут, у житниці Європи, ми почали земельну реформу. Маючи найродючіші ґрунти на планеті, разом ми можемо нагодувати світ.

Поспішай! Найбільша країна в Європі стане справжнім проривом. Україна зараз – це те, що ми можемо створити разом і разом виграти. Весь світ може досягти успіху з Україною. Вже зараз.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський із нагоди 29-ї річниці незалежності України звернувся до суспільства, розповівши, яким бачить майбутнє держави.