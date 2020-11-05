Бюджет України опинився під загрозою масштабного удару, який може привести країну до величезного дефіциту. Брак коштів здатен паралізувати не тільки медицину, але і всі сфери життя. Йдеться про те, що низка фракцій ВР – хто під впливом "тіньовиків" і олігархів, хто – переслідуючи свої кон'юнктурні політичні інтереси, намагається відкласти запуск обов'язкових касових апаратів і при цьому збільшити ліміти для фізосіб-підприємців. Цими "благими намірами" встелена дорога до розростання тіньового сектора і падіння податкових надходжень до бюджету. Після чого громадянам України скажуть, що грошей на підвищення мінімалки немає, на підвищення пенсій – також, можна тільки підвищити вартість комуналки.

Чому парламентська більшість і опозиція бояться боротися з тінню і не боятся підвищувати вартість життя звичайних громадян, – розбирався OBOZREVATEL .

"Частина "Слуг народу", "Європейська солідарність","За Майбутнє" проявили свої гірші якості, і фактично перетворилися в "однакових покидьків", написав на своїй сторінці Facebook голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський, тим самим продовживши дискусію про тих корупційних підходах, на підставі яких влада намагається верстати бюджет наступного року. зокрема, депутати в розпал пандемії, схоже, намагаються вбити бюджет України – остаточно загнати країну в тінь, скасувавши обов'язкові касові апарати для фізосіб-підприємців і значно збільшивши для них ліміти оборотів (докладніше про це читайте тут ).

Так, фізособи-підприємці платять в бюджет як мінімум більше 20 млрд грн на рік. Якщо закони по "єдинникам" були б виписані справедливо, без "схематозної" частини, то сума надходжень до державного бюджету була б в декілька разів вище. Адже більшість підприємств торгівлі, багато інших бізнесу "оптимізує" через єдинників. І якщо звичайне підприємство платить 18% податку на прибуток, а ще 20% ПДВ, фізособа-підприємець (ФОП) платить лише єдиний податок в розмірі близько тисячі гривень, або ж 5% (для тих, у кого не обмежена кількість співробітників і оборот від 7 млн).

Левова частка "єдиноподатників" вже перевищує ліміт по обороту (це можна легко виявити, ввівши обов'язкові касові апарати). Але популісти і корупціонери при владі відмовляються вводити касові апарати, і при цьому підвищують "межу" обороту, що веде до одного – втрати держбюджетом багатьох десятків мільярдів гривень.

Сьогодні український бізнес у багатьох галузях виглядає як картель численних ФОП, які деформують структуру економіки, створюючи нерівні умови для підприємств, що працюють легально. Звичайно, "єдиний податок" може існувати, але для реально дрібного бізнесу-самозайнятих, тих, хто надає послуги і працює сам на себе.

Чи знають народні депутати про "офшорних" схемах в структурі національної економіки.

Без сумніву. Чому голосують?

Спробуємо розібратися.

OBOZREVATEL вже публікував поіменний список політиків, які підтримали катастрофічне рішення. З цим списком можна ознайомитися трохи нижче. "За" 107 "слуг народу", 21 членів "Європейський солідарності", 18 – "Батьківщина", 17 – "Довіра", 7 членів "Голоси" і 11 позафракційних. На щастя, голосів для прийняття рішення не вистачило, документ повернули до комітету, але через якийсь час його знову можуть винести на розгляд Верховної Ради. Всього кілька десятків голосів і країна опиниться під загрозою банкрутства.

"Як не дивно, а надія на президента", – підсумував Михайло Бродський. Водночас, коли країна знаходиться в економічній кризі, рецесія спостерігається по всьому світу, а пандемія з кожним днем набуває катастрофічних масштабів:

Так чому ж депутати намагалися провести рішення за збереження податкових дірок.

"Слуги", схоже, служать олігархам і "тіновикам". Вони усвідомили, в політиці їм залишатися недовго, тому користуються хорошим шансом підвищити свою "ліквідність".

"Европейська солідарність", на жаль, метається між популізмом і бажанням довести країну до банкрутства. Їм і вигідно, щоб влада повністю провалила бюджет і остаточно розписалася в своїй безпорадності. Хоча у них є люди, які повинні розуміти, до чого призведе знищення бюджету. Правда, Ніна Южаніна? Ви то вже точно знаєте, до чого призведуть подібні законопроєкти, але не тільки не зупиняєте своїх колег, але навпаки – намагаєтеся очолити цей шабаш.

"Майбах", як назвав його Володимир Зеленський, сам зацікавлений в таких законах, тому що його депутати – перші вигодонабувачі, бенефіціари процесу "підтримки самозайнятих" (назвемо це так).

ОПЗЖ, як і "Майбах", є бенефіціарами захисту "малого бізнесу", але при цьому не проти і розхитати ситуацію в Україні, оскільки в їх виборчу скарбничку впадуть осколки рейтингу чинної влади.

"Батьківщина", яка пишається створенням "єдиного податку" ніби спеціально не помічає, як їх "підтримка дрібного бізнесу" перетворилася в петлю на шиї держави.

А "Голос", як ми вважали – голос цивілізованого ліберального світу, теж присів на криву козу популізму та соціальної демагогії. Якщо ви заради цього йшли в парламент, то краще б зберегли Пінчуку десяток-другий мільйонів гривень.

Всі ми стали заручниками популізму, дурості, недалекоглядності, а також – злодійський психології. Популісти стали співучастниками "тіньовиків", а до них примкнули реваншисти.

Господа, ми все забули про те, що будь-яка держава ґрунтується на декількох непорушних принципах. І один з них: не платити податки – соромно! Держава ЗОБОВ'ЯЗАНО збирати податки з усіх, і розподіляти їх на ЗАГАЛЬНІ потреби.

У Польщі, яка зараз за темпами зростання економіки займає одне з лідируючих місць в ЄС, для дрібного бізнесу встановили податок в 9%. І це при тому, що платять всі, а ще є прибутковий податок, соціальний внесок. У нас же "єдинники" перших двох груп сплачують менше, ніж кожен працюючий, а на третій групі – всього 5%. Але в ЄС (НЕ порошенківський, а справжній), на відміну від України, не можливо приховати реальний оборот. Таксист, продавець булочок на вулиці – всі працюють з чеками. Все легально і прозоро.

Чому ми гірші Польщі? Чому їм створили єдині правила, а ми, українці, не гідні цього?

Ніде в ЄС, куди нас ведуть наші можновладці, неможливо купити товар на вулиці, і не отримати чек. "Купили з колегою смажені каштани в Загребі, так і там нам відразу ж видали чеки", – згадує ексміністр соцполітики Андрій Рева.

У Норвегії вуличні продавці взагалі перестали приймати готівку! Розплатитися можна тільки картою, тобі відразу ж видадуть чек, ніяких прихованих бухгалтерій, все платять чесно. Це не просто обов'язок, це честь – заробляти і платити податки в СВОЇЙ країні.

У Німеччині прибутковий податок (Einkommensteuer) в 14% платить весь бізнес. Там немає "особливих" фізосіб-підприємців, які можуть приховувати обери і платити стільки, скільки не вистачить навіть на одну мінімальну пенсію.

Самозайняті мають право на пільги, це чесно і справедливо. Але зараз фізособи-підприємці з єдиним податком перетворилися в ракову пухлину на тілі України. І замість того, щоб оперувати, цілий ряд фракцій пропонує остаточно добити країну.

І якщо популізм повністю заволодів Верховною Радою, в цій ситуації остання надія залишилася тільки на президента Зеленського. Це шанс довести, що країна важливіша популізму. Політики ж перетворилися в лікаря, який не просто боїться зробити боляче, але і лікує рак цукерками – своїм безсовісним популізмом.

OBOZREVATEL публічно у своїй публікації, а також письмово в журналістських запитах звертається до лідерів депутатських фракцій, президента і прем'єр-міністра з вимогою дати свою оцінку згубній ініціативі низки народних депутатів і не допустити повного колапсу.

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