Зеленський заявив про виконання всіх вимог МВФ і пообіцяв повернути е-декларації

Україна виконала всі структурні маяки Міжнародного валютного фонду, передбачені для перегляду програми фінансування.

Про це 17 листопада під час телефонної розмови з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою заявив президент Володимир Зеленський. Його цитує пресслужба ОП на офіційному сайті.

Як зазначили в Офісі президента, очільниця МВФ поцікавилася станом здоров'я українського лідера й побажала йому якнайшвидшого одужання.

"Співрозмовники обговорили епідемічну ситуацію в світі та невизначеність для глобальної економіки в зв'язку з пандемією COVID-19", – сказано в повідомленні.

Зеленський подякував Фонду за збільшення першого траншу в межах програми stand-by до 2,1 мільярда доларів. Він сказав, що це дозволило Україні "нормально пройти" початок пандемії і "профінансувати витрати на медицину, соціальні програми та фінансові зобов'язання".

За словами Зеленського, країна не зупинялася у виконанні зобов'язань, затверджених програмою stand-by. Президент вказав на реформи митниці та податкової служби, а Міністерство фінансів і Національний банк України активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі. Глава країни додав, що послідовно підтримує незалежність НБУ.

У зв'язку з пандемією перегляд програми Фонду та початок роботи місії, як сказав президент, стане важливим сигналом для внутрішнього і зовнішнього ринку.

"Наші команди мають міцну довіру та тісно працюють, щоб якомога швидше завершити переговори і прийняти місію МВФ", – заявив він.

У розмові були порушені питання важливості балансу бюджету-2021, а також рішення КСУ про скасування частини положень антикорупційного законодавства.

"Для мене продовження реформи антикорупційних органів є одним із пріоритетів. Ми прийняли низку термінових кроків і рішень, зокрема скликали засідання РНБО, уряд вніс розпорядження щодо забезпечення функціонування реєстру е-декларацій, а я запропонував парламенту проєкт закону про перезавантаження всього складу Конституційного суду.

Сьогодні немає жодних загроз для діяльності НАБУ. Наші команди обговорили повне повернення е-декларування", – сказав український глава.

Зеленський зазначив, що сьогодні в країні як ніколи сконцентрована загальна позиція всіх антикорупційних органів, громадських організацій, дипломатичного корпусу, міжнародних партнерів для врегулювання ситуації та повного відновлення антикорупційної інфраструктури.

Також він повідомив, що Україна перезапустила роботу Комісії з питань правової реформи за участю міжнародних експертів для розробки комплексних законопроєктів щодо судової реформи.

Георгієва зі свого боку зазначила, що робота прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з командою МВФ дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні й досягти гарного прогресу.

Вона також зауважила швидку реакцію й заходи, прийняті українською владою після скандалу з КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю глави НБУ Кирила Шевченка з МВФ.

Повідомлення Зеленського в Twitter Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, ще 6 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна виконала лише чотири з десяти структурних маяків Міжнародного валютного фонду. Таким чином, більшість вимог до сих пір не реалізовано, проте влада сподівається отримати наступний транш до кінця року, говорив він.