Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою щодо співпраці України з МВФ.

Про це повідомила пресслужба глави держави на офіційному сайті. Зазначається, що сторони обговорили фінансово-економічну ситуацію в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Крім того, Зеленський проінформував очільницю МВФ про стан справ в Україні та заходи, вжиті для запобігання поширенню COVID-19. Обговорено також розширення програми співпраці України з Фондом для підтримки подальших реформ у країні.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Крісталіною Георгієвою Слово і Діло

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду в час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна свідома, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних з нею обмежень на економіку й добробут громадян", – наголосив президент.

Зі свого боку, телефонну розмову прокоментувала й Крісталіна Георгієва, зазначивши свою прихильність до нашої країни.

"Мала дуже конструктивну розмову з президентом Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19", – наголосила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що МВФ готовий мобілізувати $1 трлн на кредити для надання допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом. Запити, зокрема, отримано від 20 країн.

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