Зеленський представив Кирила Шевченка співробітникам Нацбанку

Президент України Володимир Зеленський представив нового главу НБУ Кирила Шевченка співробітникам центробанку. Він заявив, що підтримує принцип незалежності керівника Нацбанку.

Про це глава держави сказав у понеділок, 20 липня, виступаючи в НБУ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На його думку, керівник НБУ повинен бути професіоналом, мужнім і відповідальним.

"Складно порахувати, скільки разів звучала теза про те, що глава Національного банку повинен бути незалежним. І я, як президент України, повністю це підтримую", – сказав Зеленський.

При цьому Зеленський вказав, що у глави Нацбанку повинні бути ще три важливих якості: професіоналізм, мужність і відповідальність. "Упевнений, що пан Шевченко – саме така людина", – додав президент.

Голова НБУ виступив перед співробітниками

Шевченко заявив, що незабаром НБУ покаже "новий рівень взаємодії" з урядом та парламентом.

"Ми маємо разом створити нові умови для стійкого економічного зростання... Я зроблю все для підвищення впливу центробанку, для підтримання національної економіки України. Національний банк залишатиметься послідовним та виконуватиме свої зобов'язання перед громадянами, бізнесом та державними органами-партнерами. Хочу вас запевнити, що НБУ і надалі залишиться незалежною інституцією. Рішення і надалі ухвалюватимуться професійно та економічно обгрунтовано", – сказав голова НБУ.

Як обирали Шевченка

Зеленський зазначив, що під час обговорення потенційної кандидатури на пост глави НБУ з професійним співтовариством кандидатура екс-голови правління "Укргазбанку" Шевченко звучала найчастіше.

"У нього досвід понад 20 років, пройшов усі сходинки в банківській справі. Крім того, став главою "Укргазбанку" через фактично перший прозорий конкурс, за новими правилами корпоративного управління в державному банку. Все це, а також успішний кейс "Укргазбанку" під його керівництвом, доводить, що він дійсно є тим професіоналом, якого потребує і Національний банк України, і наша економіка, і, власне, вся наша країна", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України 16 липня призначила на посаду голови НБУ Кирила Шевченка, який очолював державний Укргазбанк.

Новий голова НБУ Кирило Шевченко у 2019 році отримав 28 млн грн, з них 14,5 млн грн – зарплата в Укргазбанку, який він тоді очолював.