Зеленський пообіцяв, але не виконав: чого чекати українцям від нового прожиткового мінімуму

Українців у 2021-му чекає незначне підвищення прожиткового мінімуму. І хоч "Слуги народу" вже другий рік обіцяють різко підняти цей показник хоча б до рівня фактичної вартості життя, у бюджет на наступний рік знову заклали мізерне зростання.

Про те, як нові цифри вплинуть на українців, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як мали підвищити прожитковий мінімум

В Україні вже зараз реальний розмір прожиткового мінімуму в кілька разів вищий за фактичний. Згідно з даними Мінсоцполітики, середній прожитковий мінімум – 4466 грн, для дітей до 6 років – 3620 грн, для дітей від 6 до 18 років – 4435 грн, для працездатних осіб – 4068 грн, для осіб, які втратили працездатність, – 3267 гривень.

Ще під час свого пресмарафону президент Володимир Зеленський обіцяв, що прожитковий мінімум різко підвищать у 2020-му. Однак це не відбулося ні цього року і не відбудеться наступного.

"Він має стати реальним. Не пам'ятаю, на яку кінцеву цифру вийде уряд, але реальний прожитковий мінімум приблизно 4200-4300 гривень ($173,3) за сьогоднішнім курсом", – зазначив Зеленський.

Яким буде прожитковий мінімум із грудня 2020-го:

для дітей до 6 років – 1921 грн;

для дітей 6-18 років – 2395 грн;

для працездатних осіб – 2270 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 1769 грн;

у загальному – 2189 грн.

Яким буде прожитковий мінімум із липня 2021-го:

для дітей до 6 років – 2013 грн;

для дітей 6-18 років – 2510 грн;

для працездатних осіб – 2379 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 1854 грн;

у загальному – 2294 грн.

Яким буде прожитковий мінімум із грудня 2021-го:

для дітей до 6 років – 2100;

для дітей 6-18 років – 2618 грн;

для працездатних осіб – 2481 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 1934 грн;

у загальному – 2393 грн.

При цьому мінімальна пенсія в Україні прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У грудні вона становитиме 1769 грн, у липні – 1854 грн, а в грудні 2021-го – 1934 грн.

Юрист Олександр Плахотник у коментарі OBOZREVATEL додає: Кабінет міністрів розробляв варіанти підвищення прожиткового мінімуму і навіть презентував відповідний законопроєкт, проте в результаті міняти підхід не стали.

"Йшлося про реформу прожиткового мінімуму, що від нього відв'яжуть більшість виплат. Але в результаті ми зараз бачимо, що в бюджет заклали незначне підвищення. Я б сказав, що таке зростання більшість груп населення на собі не відчує", – розповідає Плахотник.

Як можуть перерахувати прожитковий мінімум у майбутньому

В Україні кілька десятків нардепів від "Слуги народу" на чолі з головою профільного комітету Галиною Третьяковою зареєстрували законопроєкт №3515, який приведе до кардинального підвищення прожиткового мінімуму.

Зараз розмір прожиткового мінімуму залежить від рівня цін у країні. Він розраховується як вартість певного набору товарів і послуг (і то із запізненням). Нардепи від "Слуги народу" пропонують прив'язати цей показник до середньої зарплати.

Наприклад, за останніми даними Держстату, зараз середня зарплата в Україні становить 11,5 тис. грн. Одразу після ухвалення документа прожитковий мінімум має бути не менш ніж 40% середньої зарплати, а потім щорічно рости на 1 відсотковий пункт, поки не досягне 50% зарплати.

Отже, офіційний прожитковий мінімум нині становить 2118 грн, а згідно з пропозицією "Слуги народу" має бути не менш ніж 4,6 тис. грн (40% мінімалки). З іншого боку, мінімальну зарплату, соціальні виплати й оклади на підприємствах від прожиткового мінімуму відв'яжуть.

Оклад встановлюватиметься раз на рік за пропозицією Мінфіну – там мають розрахувати, на який вистачить грошей. А найцікавіше, що для приватних підприємств діятиме правило: оклад не може бути меншим за 50% встановленого нормативу.

Головна проблема документа – ризик масштабної тінізації доходів, упевнений фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Річ у тому, що неоподатковуваний мінімум (ту частину доходу, за яку непотрібно платити прибутковий податок) хочуть збільшити до рівня прожиткового мінімуму, тоді як сам ПМ мають намір підняти до рівня приблизно мінімальної зарплати.

"Я б сказав, що є певні питання до самої ідеї законопроєкту. Зараз сенс такий: люди мають платити якомога менше податків, тоді бізнес розправить плечі. Але тут є багато "але". Потрібно розуміти, що в нашій ситуації, коли й так до половини роботодавців працюють у тіні, таке рішення може призвести до повної тінізації", – розповідає Мазуренко.

Проєкт бюджету нині перебуває на розгляді профільного комітету, і вже найближчими днями за нього буде проголосовано в першому читанні. Незважаючи на всі обіцянки "слуг народу", щонайменше одну обіцянку в документі порушили – підвищувати прожитковий мінімум ні в Кабміні, ні в Раді не планують.