Зеленський підписав закон про вихід із договору СНД, що загрожував націнтересам України

Президент Володимир Зеленський 23 листопада підписав закон про вихід України з Договору про узгоджену монопольну політику між країнами СНД.

Цей закон (№ 995-ІХ) був прийнятий Верховною Радою 5 листопада, сказано на сайті Офісу президента.

Підкреслюється, що Договір, з якого вийшла Україна, містить механізми обміну інформацією та створює ризик отримання членами СНД відомостей, які можуть бути використані для торгово-економічного тиску на Україну.

Таким чином, вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи цей механізм міждержавного обміну інформацією з економічних питань.

Зазначимо, Договір про проведення узгодженої антимонопольної політики був підписаний на засіданні Ради глав урядів країн Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року. ВР України ратифікувала його із застереженнями законом від 16 січня 2003 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 9 жовтня прийняв проєкт закону про вихід України з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі з незаконною міграцією.

Крім того, Україна вийшла з угоди Співдружності Незалежних Держав про фінансову розвідку.