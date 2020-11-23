Зеленський підписав закон про вихід із договору СНД, що загрожував націнтересам України

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Mакроекономіка
2,8 т.
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 23 листопада підписав закон про вихід України з Договору про узгоджену монопольну політику між країнами СНД.

Цей закон (№ 995-ІХ) був прийнятий Верховною Радою 5 листопада, сказано на сайті Офісу президента.

Підкреслюється, що Договір, з якого вийшла Україна, містить механізми обміну інформацією та створює ризик отримання членами СНД відомостей, які можуть бути використані для торгово-економічного тиску на Україну.

Таким чином, вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи цей механізм міждержавного обміну інформацією з економічних питань.

Зазначимо, Договір про проведення узгодженої антимонопольної політики був підписаний на засіданні Ради глав урядів країн Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року. ВР України ратифікувала його із застереженнями законом від 16 січня 2003 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 9 жовтня прийняв проєкт закону про вихід України з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі з незаконною міграцією.

Крім того, Україна вийшла з угоди Співдружності Незалежних Держав про фінансову розвідку.

УкраїнаЗаконодавствоСНДВолодимир Зеленський