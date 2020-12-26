Зеленський підписав закон про бюджет України на 2021 рік

Президент України Володимир Зеленський 25 грудня підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який Верховна Рада прийняла 15 грудня.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на 2021 рік складають 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн. Витрати передбачені в сумі 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тис. грн, повідомила пресслужба Офісу президента.

Граничний обсяг дефіциту бюджету визначено в сумі 246 млрд 635 млн 500 тис. грн.

У держбюджеті-2021 на охорону здоров'я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки буде направлено майже 170 млрд грн. Витрати на національну безпеку і оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

При цьому з 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати збільшиться до 6 тис. грн, а з 1 грудня – до 6,5 тис. грн з відповідним переглядом витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні 289 голосами фракцій "Слуга народу", "За майбутнє" і "Батьківщина" прийняли бюджет країни на 2021 рік . Під тиском міжнародних кредиторів бюджет на пенсії і зарплати вирішили урізати, в той же час витрати на медицину, як того просило профільне відомство, не підвищили.