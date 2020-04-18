Зеленський підписав новий бюджет України через коронавірус: чого чекати

Президент Володимир Зеленський 18 квітня підписав зміни до бюджету (передбачають урізання левової частки доходів і видатків), які "Слуга народу" підтримала на позачерговому пленарному засіданні 13 квітня 2020 року.

Відповідні поправки внесли до головного фінансового документа у зв'язку з карантином і пандемією коронавірусу, які призвели до економічної кризи.

Відповідно до закону, у складі держбюджету утворюється Фонд боротьби з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн. Ці кошти спрямують на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню COVID-19.

Володимир Зеленський

Що в новому бюджеті:

освіта і наука – мінус 3 млрд грн;

пільги та субсидії – мінус 8,2 млрд грн;

Державний фонд регіонального розвитку – мінус 2,6 млрд грн;

Держслужба статистики – мінус 1,2 млрд;

розвиток територіальних громад – мінус 1,8 млрд грн;

Міністерство культури – мінус 7,2 млрд грн;

охорона здоров'я – мінус 922 млн грн;

Державне агентство інфраструктурних проєктів – мінус 959 млн грн;

збільшили на 2 млрд грн доходи держбюджету від Нацбанку (від 40,7 до 42,7 млрд грн);

зменшили бюджет на Фонд боротьби з коронавірусом – з 97,06 млрд до 64,67 млрд грн;

знизили витрати на виконання рішень судів міжнародних інстанцій (на 340 млн грн);

виділили 4,9 млрд грн на Фонд регіонального розвитку;

обмежили місячні доходи керівникам, членам наглядової ради, нардепам, суддям і прокурорам – не більш ніж 47 тис. грн на місяць.

Крім того, в державному бюджеті додатково передбачено 15,8 млрд грн для доплат до зарплати медпрацівникам, які протистоять епідемії. Загалом витрати Міністерства охорони здоров'я збільшуються на 16,4 млрд грн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, бюджет України на 2020 рік повністю переписали через пандемію коронавірусу по всьому світу. Верховна Рада 249 голосами ухвалила вольове рішення пристосуватися до поточних умов – світової економічної кризи та введеного карантину. Нові цифри розробили з огляду на скорочення ВВП на 3,9%, падіння доходів на 120 млрд грн і зростання дефіциту держбюджету.