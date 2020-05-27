Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто повинен буде показати доходи і скільки заплатимо

Володимир Зеленський заявив: амністія капіталів (нульова декларація) буде цього року. Зараз влада обговорює тонкощі нововведення, проте її модель уже розроблена і навіть оформлена у вигляді законопроєкту.

Про те, хто в Україні повинен буде заповнити документи та що може дати нульова декларація – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Нульова декларація для всіх

Модель введення нульової декларації вже розроблена й навіть зареєстрована в парламенті. Ця норма є в передвиборчій програмі Зеленського, необхідність "амністувати капітали" вже неодноразово повторювали і в "Слузі народу", і в Офісі президента. OBOZREVATEL проаналізував зареєстрований законопроєкт №1232 і нижче наводить головні пункти:

дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;

амністувати не можна гроші, отримані корупційним або злочинним шляхом. Тобто легалізувати можна тільки неврахований прибуток, зарплати в конверті, зароблене в "тіньовому секторі", але не вкрадене;

з нерухомості, валюти, прав інтелектуальної власності, прав на майно юридичних осіб, авто потрібно буде заплатити податок у 5%;

з усієї іншої власності доведеться заплатити податок у 10%;

якщо гроші витратили на купівлю ОВДП, то заплатити доведеться податок у 2,5%;

усі легалізовані гроші потрібно покласти в банк щонайменше на рік;

декларації будуть заповнюватися добровільно, а подану інформацію не можна використовувати для того, щоб залучити платника податків до відповідальності.

На своїй пресконференції Зеленський заявив, що зараз "слуги народу" обговорюють ставку на нерухомість (хочуть її знизити). Якщо є гроші, то віддати за них частину у вигляді податків легко, а ось якщо хочеш узаконити будинок, то знайти 5% його вартості і віддати державі складніше.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко розповідає OBOZREVATEL: ідея нульової декларації та амністії капіталу правильна, але тільки в поєднанні з подальшим посиленням контролю. Якщо українці будуть розуміти, що вони й далі зможуть ховати свої активи безкарно, то стимулювати їх до легалізації буде складно.

Шлях нульової декларації пройшли багато країн: Аргентина, Бразилія, Індонезія, Італія. Але далеко не скрізь цей досвід був ефективний. В Індонезії, наприклад, за час податкової амністії вдалося задекларувати доходи на загальну суму в $ 366 млрд. Залежно від того, як швидко платники податків погоджувалися легалізувати дохід і повертали його в країну, діяла ставка в 2-10%.

Але водночас важливо відзначити, що коли кампанія декларування завершувалася, то податківці могли оштрафувати на 200% тих, хто вирішив свої активи не показувати. В Італії ж (амністію капіталів там провели ще в 2000-х) зовсім почали конфіскувати прихований статок.

"Якщо поряд із нульовою декларацією не реформувати податкові органи, не скоротити частку тіньової економіки чи не ввести жорсткі штрафи для порушників, можемо зіткнутися з ситуацією, коли хороша ідея нічого не дасть", – каже Мазуренко.

Що нульова декларація може дати Україні

В Україні близько 30% ВВП перебуває в тіні (оцінки Мінекономрозвитку). За роки незалежності в тіньовій економіці заробили мільярди. Українці досі отримують частину або всю зарплату в конвертах. Накопичені заощадження, куплену валюту або інші цінності навіть за бажання узаконити складно: у податковій повинні з'явитися обґрунтовані питання: "А звідки все це?" Нульова декларація цю проблему може вирішити.

Також свої активи зможуть легалізувати і представники великого бізнесу. А зараз через посилення фінансового моніторингу для них це зовсім відкриє можливість вільно витрачати гроші.

У пояснювальній записці до законопроєкту №1232 йдеться:

нульова декларація дозволила б легалізувати і оподаткувати приховані доходи;

звільнив би державу від необхідності витрачати великі ресурси на пошук прихованих активів.

податок

"Мені подобається історія Аргентини, де в 2016 році прийшов новий президент Маурісіо Макрі, провів амністію капіталу й закликав повернути гроші в країну. І це дозволило вивести на світ божий 117 мільярдів доларів, не тільки в грошах, але і в інших активах. Адже амністувати потрібно не тільки капітал, але і, скажімо, нерухомість, яка є в Україні і за кордоном, інші цінності", – заявляв ще кілька місяців тому в ефірі одного з телеканалів глава профільного парламентського комітету Данило Гетманцев.

Податковий експерт Олександр Почкун ідею нульової декларації підтримує. Але водночас зазначає в коментарі OBOZREVATEL: це нововведення в жодному разі не повинно стосуватися держслужбовців. Таке "прощення" буде відбуватися тільки один раз. Уже в другій декларації, якщо витрати не будуть відповідати матеріальному становищу, в ДПС можуть поцікавитися: де взяли гроші і як це відображено в декларації.

До слова, ідея податкової амністії (вона ж нульова декларація) обговорюється в Україні не перший рік. Ще за часів прем'єрства Арсенія Яценюка в Кабміні обговорювали варіанти її впровадження. Однак наступний прем'єр Володимир Гройсман не став затверджувати пропозиції, які вже були внесені в проєкти бюджетної резолюції. Чи вдасться впровадити нульову декларацію за прем'єрства Дениса Шмигаля – покаже час.