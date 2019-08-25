"Зелене світло для інвесторів": у зустрічі Зеленського з президентом СБ побачили показовий момент

Президент Групи Світового банку Девід Малпасс, який 23 серпня відвідав Київ, повідомив, що питання економіки України буде обговорюватися на зустрічах країн G7.

Про це він написав у блозі для Financial Times. Як зазначила прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель на сторінці у Facebook, своєю оцінкою ситуації в Україні Малпасс фактично запросив інвесторів до країни.

"Це критично важливий матеріал, оскільки це фактично – зелене світло для інвесторів", – підкреслила вона.

"На нашій зустрічі президент Зеленський підтвердив декілька ключових заходів зростання, на які я буду посилатися в своїх зустрічах у G7: провести земельну реформу, розділити права власності на транзитні активи "Нафтогазу", демонополізувати економіку і державні підприємства та поважати незалежність центрального банку.

Сильний мандат народу надає цій владі можливість швидко просунутися вперед, і Всесвітній банк сповнений рішучості надати підтримку в цій важливій подорожі до більш вільної і сильної України", – написав Малпасс.

Девід Малпасс Finbalance

Він додав, що зустріч із Зеленським та іншими українськими політиками вселила в нього надію.

Малпасс вважає, що політичні зміни виявляться результативними, якщо Україна зможе "скористатися моментом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна різко скоротила залежність від Росії в поставках дизельного палива.

Так, обсяги поставок із РФ у серпні різко знизилися вдвічі. Тепер частка російського дизеля на українському ринку складе близько 20 відсотків, а не 45, як було раніше.

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