Заступник голови офісу Зеленського подасть в суд на директора НАБУ: Ситник підтвердив скандальні чутки

Олександр Литвин Mакроекономіка 16:05, 12.12.2020

Заступник голови Офісу президента (ОП) Олег Татаров подасть в суд на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника. Останній у своєму інтерв'ю підтвердив, що співробітнику ОП готували підозру у справі держкомпанії "Укрбуд" і колишнього нардепа Максима Микита.

Про це Татарів написав в своєму telegram-каналі. "На початку тижня в відношенні директора НАБУ Ситника мною буде подано позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Кожен чиновник повинен відповідати за свої слова і дії", – написав Татарів.

Татарів подасть в суд на Ситника
telegram.org/#/im?p=@olehtatarov

Таким чином співробітник ОП відповів на заяву Ситника про те, що Татарову готували підозри, але не змогли її вручити бо в самий останній момент прокурорів відсторонили від справи.

"Прокурор, який підписав (підозра – ред.), навіть не знав, що він уже не прокурор у цій справі", – заявив Ситник. Було ухвалено рішення не вручати підозру, оскільки це вже було б незаконною дією. "Такого я за всю кар'єру не бачив", – зазначив глава НАБУ в інтерв'ю UA: Перший.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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