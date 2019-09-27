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27 вересня • оновлено в 18:45
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"Заспокою паніку": Гончарук втрутився у скандал навколо МВФ

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Україна продовжує переговори з МВФ про новий кредит. Вони перебувають в активній фазі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у пості на Facebook-сторінці. "Заспокою одразу паніку, яка вчора розлетілася в українських ЗМІ – переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування", – йдеться в повідомленні.

Він написав, що в наступні декілька тижнів вони продовжуватимуть переговори, аби отримати так званий staff agreement – рекомендації ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною.

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За словами Гончарука, керівник місії МВФ Рон ван Роден похвалив досягнення економіки України.

"Головним досягненням він назвав усунення квазіфіскального дефіциту енергетичного сектору й додав, що заходи, вжиті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації та економічного зростання. Однак попереду маємо великий обсяг роботи, аби збільшити український ВВП та створити в Україні реальну ринкову економіку", – написав прем’єр.

Він нагадав, що уряд збирається провести велику приватизацію держпідприємств, реформу агросектору й має намір боротися з корупцією.

"Забезпечення незалежності Національного банку та захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом нашого Уряду й маркером для наших міжнародних партнерів", – додав Гончарук.

"Заспокою паніку": Гончарук втрутився у скандал навколо МВФ

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Теми
Макрофінансова допомога Україні транш МВФ
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Мир Миру
Мир Миру
"квазіфіскальний дефіцит енергетичного сектору" - що це таке? Або що мається на увазі під "реструктуризацією банківської системи"? Певні зміни відбулись, звичайно: вступив в дію Закон про ринок електроенергії, націоналізували ПриватБанк; але тут не все так райдужно та однозначно добре.
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Крым Андрей
Крым Андрей
"Обеспечение независимости Национального банка..." читай полное подчинение банка МВФ. Новые кредиты... Приватизация всего ещё оставшегося на плаву... Ну-ну. Похоже на действия ликвидационной команды. Дерзайте, скаклонавты. Я гляжу, вы не разу не зря на "площади независимости" скакали. Мечты сбываются.
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Тобто МВФ похвалив досягнення попередньої влади і помахав ручкою теперішній.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Станкевичус Лілія, Вы очень вежливый человек. На пацанском языке (который сейчас в моде у президента) это звучит несколько по другому!
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