"Заспокою паніку": Гончарук втрутився у скандал навколо МВФ

Україна продовжує переговори з МВФ про новий кредит. Вони перебувають в активній фазі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у пості на Facebook-сторінці. "Заспокою одразу паніку, яка вчора розлетілася в українських ЗМІ – переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування", – йдеться в повідомленні.

Він написав, що в наступні декілька тижнів вони продовжуватимуть переговори, аби отримати так званий staff agreement – рекомендації ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною.

За словами Гончарука, керівник місії МВФ Рон ван Роден похвалив досягнення економіки України.

"Головним досягненням він назвав усунення квазіфіскального дефіциту енергетичного сектору й додав, що заходи, вжиті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації та економічного зростання. Однак попереду маємо великий обсяг роботи, аби збільшити український ВВП та створити в Україні реальну ринкову економіку", – написав прем’єр.

Він нагадав, що уряд збирається провести велику приватизацію держпідприємств, реформу агросектору й має намір боротися з корупцією.

"Забезпечення незалежності Національного банку та захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом нашого Уряду й маркером для наших міжнародних партнерів", – додав Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці і виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.

Пізніше міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена чинна кредитна програма.

Водночас економіст Віктор Скаршевський заявив, що Україні навряд чи вдасться завершити співпрацю з МВФ після закінчення нової програми, оскільки через 1-1,5 року настане чергова криза.

26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

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