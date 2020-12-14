Зарплати нардепів перерахують, дадуть гроші на квартири і 30 помічників: Рада показала витрати на 2021-й

Рада разом із проєктом бюджету-2021 розгляне також і свій кошторис на наступний рік. Загальні витрати збільшать на пів мільярда, зарплати виростуть у зв'язку з перерахунком прожиткового мінімуму, а на оренду квартир кожен немісцевий зможе отримати по 237 тис. грн.

Про те, скільки і на що можуть отримати парламентарії наступного року – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Витрати на депутатів за кілька років злетіли в 1,5 раза

"Знають тільки, як віднімати, ділити і примножувати своє. Дістали ці м**ки... Мене б на один тиждень туди відправити, якби можна було. Я б їм влаштував. Кортежі – на**й, пільги – на**й, дачі – на**й", – сказав Володимир Зеленський, граючи "серіального" президента Василя Голобородька.

Відтоді, як Зеленський став уже справжнім президентом, а члени його партії зайняли більшість крісел у парламенті, бюджет Верховної Ради виріс у 1,5 раза. Не стане винятком і наступний, 2021-й рік. Утримання законодавців подорожчає на 500 млн грн, йдеться в опублікованому на сайті Ради кошторисі.

Кожен народний депутат, крім зарплати і грошей на помічників (про них пізніше), отримає компенсації практично на все: на оренду житла, на транспорт, навіть на телефон. Наприклад, на 2021 рік кожному законодавцю без столичної реєстрації передбачили по 19,7 тис. грн на місяць на оренду квартири. За такі гроші можна зняти гарну квартиру в центральній частині Києва.

Як перерахують витрати нардепів

Часто депутати отримують належні їм гроші, навіть якщо є офіційними мільйонерами або їхні родичі задекларували житло в столиці. Крім того, на проїзд депутатам дають по 7,5 тис. грн на місяць. За ці гроші, наприклад, можна купити 33 квитки в Одесу на плацкарті. Ще 407 грн на місяць виділяють на телефонний зв'язок.

Скільки виділять на кожного депутата 2021-го (витрати на 12 місяців):

на проїзд 90 000 грн;

на канцтовари 1500грн;

на телефон 4890 грн;

відрядження для помічників 8000 грн;

на утримання приміщень 2000;

на оренду житла 237 250 грн.

І хоча загальний бюджет на Верховну Раду збільшиться з 2,037 до 2,535 млрд грн, зарплати нардепів, ймовірно, виростуть тільки в зв'язку з перерахунком прожиткового мінімуму. Як і минулого року, загальний бюджет "на зарплати" складе 1 млрд грн, 20,7 млн грн дадуть на відрядження, а ще 621 тис. грн витратять на продукти. Усього в Україні 422 депутати. Якщо врахувати всі витрати, зокрема на утримання автопарку, будівлі, на комунальні послуги, на висвітлення роботи, кожен обходиться українцям у 6 млн грн на рік!

Для прикладу, ще 2018-го послуги парламентарія разом із його обслуговуванням обходилися українцям усього в 4 млн грн!

Депутати заробляють більше за президента

У сумі народний депутат може отримати оклад і кошти, розміром із зарплату, на виконання своїх зобов'язань. Наприклад, якщо ви рядовий член комітету, можете розраховувати приблизно на 45,4 тис. грн (оклад плюс на виконання повноважень ) 2021-го. Крім того, ще 56,7 тис. грн дадуть на помічників і 19,7 тис. на квартиру (якщо ви без столичної прописки).

Як підвищать оклади:

спікер – з 25,2 до 27,2 тис. грн;

його перший зам – з 24,1 до 26,1 тис. грн;

просто зам – 23 до 24,9 тис. грн;

глава комітету – 22 до 23,8 тис. грн;

член комітету – з 21 до 22,7 тис. грн.

До речі, крім цього, депутати мають право на 45 днів відпустки (простий українець на 24) і на 31 помічника. Частину з них можна оформити на зарплату, а іншим просто дати посвідчення помічника народного депутата на громадських засадах.

Що цікаво, нардепи заробляють більше за президента. Зеленський стабільно отримує близько 28 тис. грн. А все тому, що мало досвіду на держслужбі, значить, немає всіх можливих надбавок. Дискусія про те, що депутати повинні мати гідні зарплати, ведеться в Україні вже кілька років. Можливо, якби парламентарі відмовилися від величезного штату співробітників, перевели документообіг в електронний вигляд, відмовилися від автопарку, то і зарплати можна було б перерахувати, не збільшуючи загальний бюджет.