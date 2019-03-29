Запуск "Північного потоку-2" зірвуть: у "Нафтогазі" розкрили деталі

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв впевнений, що газопровід "Північний потік-2" не зможуть запустити до 1 січня 2020 року, як планують у РФ. Головна причина – відмова Данії узгодити маршрут газопроводу.

"Зараз, після того, що недавно відбулося в Данії, не можна заперечувати, що це ще одна велика відстрочка (введення трубопроводу в експлуатацію). Очевидно, що цей останній маршрут, на який сподівався консорціум (із будівництва газопроводу), не дозволять найближчим часом. Це означає, що ця труба не буде здатна поставляти газ в Європу з 1 січня 2020 року", – заявив Коболєв 29 березня в Брюсселі під час конференції, присвяченій питанням безпеки поставок газу в Європу, передає "Інтерфакс-Україна".

Без "Північного потоку-2" і "Турецького потоку-2", Росії доведеться підписувати з Україною контракт для використання газотранспортної системи (діючий закінчується в 2020-му). У "Газпрому" є два варіанти, вважає Коболєв. Перший – поставляти мінімальні обсяги газу в Європу і намагатися використовувати складну ситуацію в регіоні, щоб проштовхувати "Північний потік-2" ще активніше, ніж вони це роблять зараз. Другий – підписати контракт на транзит газу з Україною. "Я думаю, що це найбільш ймовірний варіант. Вважаю, що це буде вигідно всім", – впевнений голова НАКу.

Водночас голова правління "Нафтогазу" зазначив, що другий варіант розвитку подій також має два шляхи його реалізації: довгостроковий контракт і короткострокові замовлення.

Говорячи про хід тристоронніх переговорів у форматі "Україна-Росія-Єврокомісія" про майбутній контракт на транзит російського газу через Україну, Коболєв підкреслив, що "буде дуже здивований, якщо вони (російська сторона) захочуть повернутися до обговорення до президентських виборів (в Україні)". "Вони вважають за краще подивитися, хто буде наступним (президентом України) і потім вирішувати, як діяти", – сказав він і нагадав про існуючу домовленість провести зустріч у травні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант, який передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не приведуть.

Данія відмовила Росії в "альтернативному маршруті" "Північного потоку-2" в обхід її територіальних вод і запросила додаткову інформацію про екологічний вплив від такого будівництва.

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