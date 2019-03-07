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В ЄС "просто так" роздаватимуть гроші громадянам: чого чекати українцям

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В ЄС ціла низка країн проводить експерименти з виплатою безумовного базового доходу, а в Італії вже ухвалили рішення роздавати своїм громадянам по 500 євро "просто так". Українців же нововведення найближчим часом не стосуватиметься.

OBOZREVATEL з'ясував, як працюватиме "базовий дохід" і чому це не "загрожує" українцям.

Головне:

  • базовий дохід для всіх ввели в Італії;

  • можливість виплачувати певну суму щомісяця також розглядають у Фінляндії, Швейцарії, Нідерландах;

  • базовий дохід робить людей щасливішими, але позбавляє їх стимулу працювати;

  • українців безумовний дохід найближчим часом не стосуватиметься.

Європейцям гроші роздаватимуть просто так

Ідея "безумовного базового доходу" існує вже кілька століть, але на практиці її тільки пробують впроваджувати в окремих країнах. Щойно політики розвинених держав помітили, що нові технології збільшують ВВП, але позбавляють роботи частина громадян, відразу ж виникла ідея роздавати гроші просто так. Така собі платня "за громадянство".

Експерименти з базовим доходом проводять (або вже провели) у Швейцарії, Нідерландах, Фінляндії. У всіх цих країнах вибирають групи людей (від 1,3 до 2 тис. осіб), яким щомісяця виплачують достатню для безбідного життя суму — від 17 до 70 тис. грн в еквіваленті. Завдання експерименту — з'ясувати, як люди реагуватимуть на ситуацію, коли працювати не обов'язково, а гроші дають "просто так". Якщо виявиться, що це вб'є мотивацію виявляти економічну активність, від такої практики можуть відмовитися.

В ЄС "просто так" роздаватимуть гроші громадянам: чого чекати українцям

Новини
Универсальный базовый доход. Об этом стоит думать уже сегодня!

Ухвалене в Італії нововведення складно назвати "безумовним доходом". По-перше, гроші виплачуватимуть не всім, а тільки тим, хто має дохід нижче 6 тис. євро на сім'ю і при цьому нерухомість (не включаючи основне житло) має оцінюватися в сумі до 30 тис. євро. На одну людину в такому разі виділятимуть 500 євро на місяць (близько 15 тис. грн). По-друге, допомога виділяється всього на 18 місяців, а після місячної перерви може бути відновлена. Щоб отримати гроші, треба або 10 років жити в Італії, або бути громадянином цієї країни.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) в одному зі сценаріїв майбутнього припустив, що кількість робочих місць скоротиться по всьому світу, при цьому в країнах з розвиненою економікою почнуть виплачувати своїм громадянам "безумовний дохід". Це нібито дозволить зняти соціальну напругу в суспільстві. Уже зараз противники нової промислової революції кажуть про те, що більшість людей може залишитися без роботи і бідувати, тоді як великий бізнес не лише заощадить на робочій силі, але й отримуватиме надприбутки. Ідея базового доходу, яку ще у 16-му столітті описав Томас Мор, цю проблему вирішує.

Чи працює базовий дохід?

Фіни, які два роки отримували базовий дохід, стали здоровішими і щасливішими. Але при цьому додатковий дохід ніяк не вплинув на їхню економічну поведінку, йдеться в опублікованому Міністерством соцполітики і охорони здоров'я Фінляндії звіті. З січня 2017-го по грудень 2018-го двом тисячам безробітних щомісяця виплачували по 560 євро (близько 17 тис. грн). Одне з ключових завдань експерименту – дізнатися, чи допоможе така виплата повернутися до роботи.

В ЄС "просто так" роздаватимуть гроші громадянам: чого чекати українцям

Щоб фінансувати базовий дохід усім громадянам Фінляндії, необхідно збільшити прибутковий податок. А проти такого нововведення в першу чергу виступають ті, хто працює, бо вони не хочуть фінансувати безтурботний спосіб життя співгромадян.

Самі ж учасники експерименту ідею безумовного доходу підтримують. "З респондентів у тестовій групі 85% погодилися (повністю або частково) із твердженням, що основний дохід має бути запроваджений як постійна частина системи соціального забезпечення у Фінляндії", — йдеться у звіті.

Далеко не всі підтримують ідею просто так роздавати гроші, фактично оплачуючи "громадянство". В ЄС головні противники нововведення — профспілки. Адже навіть у розвинених економіках для того, щоб ввести базовий дохід, доведеться підвищувати наявні податки. Залежно від обраної моделі, гроші отримуватимуть або всі громадяни, або тільки незахищені чи малозабезпечені верстви населення. Але в будь-якому разі спонсорувати таке нововведення доведеться власними податками тим, хто працює.

Чи "загрожує" українцям базовий дохід

Базовий дохід стосуватиметься лише економічно розвинених країн. Головна мета такого нововведення — розподілити добробут між тими, хто за рахунок автоматизації отримав надприбуток, і тими, хто втратив у результаті нової промислової революції роботу. В Україні ж на ринку праці спостерігається зворотна проблема — через трудову міграцію роботодавцям не вдається закрити всі вакансії.

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Бюджет України дефіцитний, а зібраних з податків (єдиного соцвнеску) з працюючих не вистачає навіть на виплату пенсій (дефіцит ПФУ складе у 2019-му 167 млрд грн). За таких обставин говорити про те, що кожен українець зможе отримувати від держави певну суму, не можна.

"Ідея базового доходу дуже популярна, але не в Україні. Тут думки розходяться: або це утопія, або вже наближення майбутнього. Для нас це не просто неактуально, це неможливо. Норвегія, Швейцарія — бюджети профіцитні. Тобто держава витрачає менше, ніж заробляє . А ми навпаки витрачаємо більше, ніж заробляємо. Немає у нас грошей на безумовний дохід", — пояснює аналітик Єгор Комов.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Зарплати в Україні
Тег
зарплата
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Grich Lara
Grich Lara
Просто так,ніхто нікому нічого не дає,в Італії популісти 5-зірок придумали дати подачку бідному півдню,бо там найбільше за них голосували,замість того,що б створити робочі місця,дадуть субсидії і то їх будуть давати поки грошей хватить,а значить,хто вспіє,то й візьме(субсидії можна буде потратити тільки на певні речі,іжу,плата за квартиру),зі всіма іншими проблемами теперешній італійський уряд буде «боротися» в поті лиця,мабуть, до повного дефолту країни,так думає багато хто з італійців і не тільки
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0
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Спецально бандерам бесплатно будут раздавать пинок под сраку)))
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Kozak Natalia
Kozak Natalia
Інформація абсолютно брехлива!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Rabinovich Alexander, В Финляндии не собираются ввести, а уже вводили и признали эксперимент неудачным.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Kozak Natalia, что именно лживо? Что в Италии антиукраинское правительство уже начало реализовывать этот план и поступили первые десятки тысяч заявлений?
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