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2 жовтня • оновлено в 15:51
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"Заплатимо самі": в бюджеті-2020 передбачили реінтеграцію Донбасу

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До бюджету України на 2020 рік будуть закладені витрати на реінтеграцію Донбасу.

Про це на брифінгу в Кабміні в середу, 2 жовтня, сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук. (Щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Попри те, що у нас в Програмі діяльності уряду немає окремого блоку по по реінтеграції Донбасу, у нас в кожній політиці це передбачено окремо. ... Ми думаємо про людей. які там зараз живуть і це частина політики нашого уряду", – сказав Гончарук.

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Прем'єр додав, що уряд – це один із сегментів держави, і вирішення проблеми Донбасу також входить в компетенцію Офісу президента, РНБО, парламенту.

"І від взаємодії з цими органами залежить модель цієї реінтеграції, як швидко вона відбудеться. Тому ви не знайдете в Програмі конкретних розрахунків з датами, але не тому, що у нас немає ідей з цього приводу. А тому, що це не той докумет, в якому ця історія повинна бути. Ця проблема заслуговує на окремий документ", – сказав Гончарук.

"Заплатимо самі": в бюджеті-2020 передбачили реінтеграцію Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Какая интеграция? Вы о чем?! Блокпосты уже чистейшая граница, а не блокпост. С 20го октября дети только по так называемому загранпаспорту пересекать границу будут. Свидетельство о рождении не катит! Как в крым. Так что слова это, не более. Никто ничего возвращать не собирается.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы-заробитчане отработают. Один хер у панов толчки драют,а здесь помогут побратымам и прощение заодно здобудут от старших русских братьев за свои майданутые шалости
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Вот поражаюсь нелогичности комментаторов: большинство против, так зачем мы тогда воюем ? Давайте откажемся от востока и пошлём их на ..Й ! И будем жить долго и счастливо ? Путин на этом остановится ? Блажен кто верует ! Только возврат и деоккупация этих территорий ! Ну нет другого выхода, аппетит приходит во время еды, а что-что, а аппетиты у России немалые.
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