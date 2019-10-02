"Заплатимо самі": в бюджеті-2020 передбачили реінтеграцію Донбасу

До бюджету України на 2020 рік будуть закладені витрати на реінтеграцію Донбасу.

Про це на брифінгу в Кабміні в середу, 2 жовтня, сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук. (Щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Попри те, що у нас в Програмі діяльності уряду немає окремого блоку по по реінтеграції Донбасу, у нас в кожній політиці це передбачено окремо. ... Ми думаємо про людей. які там зараз живуть і це частина політики нашого уряду", – сказав Гончарук.

Прем'єр додав, що уряд – це один із сегментів держави, і вирішення проблеми Донбасу також входить в компетенцію Офісу президента, РНБО, парламенту.

"І від взаємодії з цими органами залежить модель цієї реінтеграції, як швидко вона відбудеться. Тому ви не знайдете в Програмі конкретних розрахунків з датами, але не тому, що у нас немає ідей з цього приводу. А тому, що це не той докумет, в якому ця історія повинна бути. Ця проблема заслуговує на окремий документ", – сказав Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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