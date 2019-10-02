"Заплатимо самі": в бюджеті-2020 передбачили реінтеграцію Донбасу

До бюджету України на 2020 рік будуть закладені витрати на реінтеграцію Донбасу.
Про це на брифінгу в Кабміні в середу, 2 жовтня, сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук. (Щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Попри те, що у нас в Програмі діяльності уряду немає окремого блоку по по реінтеграції Донбасу, у нас в кожній політиці це передбачено окремо. ... Ми думаємо про людей. які там зараз живуть і це частина політики нашого уряду", – сказав Гончарук.
Прем'єр додав, що уряд – це один із сегментів держави, і вирішення проблеми Донбасу також входить в компетенцію Офісу президента, РНБО, парламенту.
"І від взаємодії з цими органами залежить модель цієї реінтеграції, як швидко вона відбудеться. Тому ви не знайдете в Програмі конкретних розрахунків з датами, але не тому, що у нас немає ідей з цього приводу. А тому, що це не той докумет, в якому ця історія повинна бути. Ця проблема заслуговує на окремий документ", – сказав Гончарук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
РосЗМІ поширили інформацію про те, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів у Мінську, підписала гучний план щодо Донбасу – "формулу Штайнмаєра".
Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
Раніше у Зеленського заявляли, що нічого не знають про узгодження формули.
Колишній член ТКГ у Мінську Роман Безсмертний показав текст "плану Штайнмаєра".
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, виступив з екстреним заявою про ситуацію на Донбасі і гучної "формулою Штайнмайера".
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