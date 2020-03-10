Зачепить Україну: аналітик пояснив, що буде з курсом після обвалу нафти

Ціна на нафту марки Brent через нафтову війну між Росією і Саудівською Аравією може обвалитись до $20 за барель, що позначиться на курсі валют в Україні.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL дав керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. За його словами, новий обвал вартості нафти залежатиме виключно від ступеня "цінової війни" між Росією і Саудівською Аравією. Причина в тому, що й у першої, і в другої країни є ресурс на те, щоб робити це протистояння затяжним.

Курс валют

"Зі свого боку таке падіння цін на нафту позначиться на курсах валют країн-експортерів нафти і більшості сировинних країн, до яких належить і Україна. Справа в тому, що падіння цін на нафту спровокує падіння цін на інші сировинні ресурси, зокрема промислові метали, агропродукцію", – пояснив Шевчишин.

У результаті Україна може постраждати як від падіння вартості сировини, так і від падіння курсів валют країн-конкурентів. "Тобто українська продукція на світових ринках, за таких же умов, буде менш конкурентоспроможна. Гривня знизиться, тому що, по-перше, доведеться стимулювати експорт, а, по-друге, знизяться надходження іноземної валюти в країну з боку експортерів через падіння цін на сировину", – сказав аналітик.

Втім, за такого сценарію для України можливий і позитив: знизяться ціни на бензин і газ, що спричинить зниження вартості опалення і гарячої води.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу.

6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!