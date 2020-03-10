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10 березня • оновлено в 19:55
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Зачепить Україну: аналітик пояснив, що буде з курсом після обвалу нафти

3.6т
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Ціна на нафту марки Brent через нафтову війну між Росією і Саудівською Аравією може обвалитись до $20 за барель, що позначиться на курсі валют в Україні.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL дав керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. За його словами, новий обвал вартості нафти залежатиме виключно від ступеня "цінової війни" між Росією і Саудівською Аравією. Причина в тому, що й у першої, і в другої країни є ресурс на те, щоб робити це протистояння затяжним.

Курс валют

Курс валют

"Зі свого боку таке падіння цін на нафту позначиться на курсах валют країн-експортерів нафти і більшості сировинних країн, до яких належить і Україна. Справа в тому, що падіння цін на нафту спровокує падіння цін на інші сировинні ресурси, зокрема промислові метали, агропродукцію", – пояснив Шевчишин.

У результаті Україна може постраждати як від падіння вартості сировини, так і від падіння курсів валют країн-конкурентів. "Тобто українська продукція на світових ринках, за таких же умов, буде менш конкурентоспроможна. Гривня знизиться, тому що, по-перше, доведеться стимулювати експорт, а, по-друге, знизяться надходження іноземної валюти в країну з боку експортерів через падіння цін на сировину", – сказав аналітик.

Втім, за такого сценарію для України можливий і позитив: знизяться ціни на бензин і газ, що спричинить зниження вартості опалення і гарячої води.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
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Alex Alex
Alex Alex
Ну чё, кклы, протрезвели? А как вчера "радовались" за Россию и Рубль))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Можно подумать мы прям импортом заваливаем ЕС)))не так много Украина и импортирует,продадим в Беларусь ))))
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Alex Alex
Alex Alex
Артеллерист Моня, а сало польское за какие шиши куповать будешь?))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
майдан работает: Вооруженное разбойное нападение совершено на дом начальника управления госпредприятия НПКГ «Заря-Машпроект» (входит в «Укроборонпром») 61-летнего Валерия Подымаки. Инцидент произошел в ночь на 10 марта в Николаеве на улице Спортивной. В результате ЧП 38-летняя жена хозяина дома госпитализирована с огнестрельными ранениями бедра и живота. О случившемся в полицию сообщила сестра жены Валерия Подымаки около 03:15. По словам женщины, в дом ее родственников проникли двое неизвестных и нанесли огнестрельные ранения ее сестре — Инне Подымаке. Во время нападения в доме находились родители Валерия Подымаки и его сын. Нападавшие их связали и требовали рассказать, где хозяева хранят ценности. По предварительным данным, добычей разбойников стала незначительная сумма денег. Как рассказали сами потерпевшие, грабители ворвались в их дом с масками на лицах и разговаривали между собой с кавказским акцентом. Как сообщается на сайте ГУНП Николаевской области, хозяин дома оказал сопротивление грабителям, поэтому они завладели лишь незначительной суммой денег. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины «Разбой», а также по ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины «Покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания. ____...____--
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