За протестами ФОПів стоїть власник "Епіцентру" Герега? Розкрито нові факти

За протестами фізосіб-підприємців в Україні може стояти власник мережі "Епіцентр" Олександр Герега. Так, ініціатива "SaveФОП" кілька днів влаштовувала мітинги під будівлею Верховної Ради з вимогою не вводити облік через касові апарати і програмні РРО. При цьому "штаб" протесту в готелі "Київ" ймовірно організували люди Гереги.

Про це OBOZREVATEL повідомили наближені до організації джерела. Протест влаштований через "сотників", які нібито отримують фінансування від людей Гереги і "роздають далі по ланцюжку", відзначають співрозмовники.

"ФОПи" для оптимізації податків використовують і великі компанії. Замість того, щоб створити одну юридичну особу, чесно вести господарську діяльність і сплачувати податки, компанії створюють сотні фізосіб-підприємців, які оформляють на своїх співробітників, керівників відділень. За рахунок цього велика компанія, як і дрібний бізнес, який потребує підтримки, платить "єдиний" податок, розмір якого коливається від 10% прожиткового мінімуму (перша група) до 5% обороту (третя група).

В результаті бюджет України недоотримує мільярди, а власники великого бізнесу ухиляються від сплати податків.

Це не перший скандал, в який потрапляє "Епіцентр". Ще в квітні в Україну прибув "гуманітарний вантаж" (літак з Китаю), який зустрічав президент Володимир Зеленський. Організував вантаж заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко разом з бізнесменом Борисом Баумом. В результаті ж вантаж, який повинен був надійти в лікарні, опинився на прилавках "Епіцентру". При цьому "гуманітарка" не обкладається ПДВ.

"Епіцентр К" продав засоби медичного захисту державним органам і компаніям та навіть лікарням, тоді як Тимошенко розповідав про "гуманітарну допомогу";

за попередніми підрахунками, націнка на медичні товари у "Епіцентру К" могла досягати 460%;

конкуренції в "Епіцентру К" фактично не було: вони за допомогою Офісу президента отримали особливу можливість завезти в розпал карантину товари безпосередньо з Китаю і в цьому, ймовірно, полягала операція "Баум";

за даними журналістів, ПДВ за ввезений товар не сплачувався, що фактично можна було організувати тільки видаючи комерційний вантаж за гуманітарний.

в усьому світі гуманітарний вантаж ввозиться за нульовою ставкою, але чому комерційний вантаж був позбавлений сплати ПДВ – не зрозуміло, тим більше, що потім він продавався в роздрібній мережі зі сплатою всіх податків;

Крім того, мережа гіпермаркетів Гереги працювала навіть в період жорсткого карантину, коли всі магазини техніки та непродовольчих товарів були закриті. А після новини про введення карантину вихідного дня, в компанії заявили, що збираються продовжити роботу і по суботах і неділях. Нехтуючи всіма заборонами, в компанії анонсували продаж не тільки будматеріалів, але і продуктів, медикаментів і навіть палива для машин. В результаті гіпермаркети все-таки закрилися і працювали тільки на видачу товару.

Як повідомляв OBOZREVATEL :