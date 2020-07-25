"За борги забирав навіть поношений футболку": судовий виконавець розповів, як карає боржників по комуналці

В Україні за борги по комуналці можуть заарештувати будь-яке майно, навіть поношені футболки і сточені кухонні ножі.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Криворіжець Євген працює державним виконавцем уже п'ять років. Більшість його клієнтів не платить за комуналку й не повертає дрібні кредити. Його робочий номер телефону подано в друкованій інформації до одного зі "здобутих" лотів – на аукціоні продають стару забруднену в білу фарбу сокиру. Її ціна – 353 грн.

"Ми вже працюємо за рішенням судів. Якщо суд вирішив, що людина повинна заплатити, значить, повинна. Моя справа – зробити так, щоб ніхто не ухилився. Найпростіший варіант, якщо є банківський рахунок із сумою, яка легко покриє заборгованість. Іноді доводиться вдаватися до стягнення майна", – розповідає Євген.

За борги забрали сточений кухонний ніж СЕТАМ

Закон дозволяє забрати все "зайве" майно. Є невеликий "недоторканний список": одне ліжко-місце на людину, пара взуття, один холодильник на сім'ю. А все інше – від дірявих штанів до мобільного телефону – можна в боржника забрати й відправити на торги.

"Бувають і комунальні боржники. Я зазвичай вибираю якийсь день, коли їжджу по боржниках. Згідно із законом у мене повинен бути безперешкодний доступ до майна для оцінки матеріально становища. Якщо не впускають, то тоді потрібно ще й окреме рішення суду. Але в мене ще жодного разу такого не було, щоб не впустили", – говорить судовий виконавець.

Найдорожче майно, який Євген забирав і відправляв на торги, – автомобіль BMW. А найдешевше – поношену жіночу футболку.

"За борги можна що завгодно забрати. Забирав навіть поношену футболку. Вона в такому стані була, що її на торгах, потім спеціально перевірив, оцінили в 3 грн. Але все одно закон так прописано: ми повинні забрати, а на державних торгах мають розіграти", – пояснює чиновник.

За борги можуть забрати навіть стару сокиру СЕТАМ

Деякі боржники, розуміючи, що речі описують і ось-ось заберуть, починають зі сльозами благати залишити їх у спокої, розповідають про свої проблеми й навіть проклинають, каже виконавець. "Але мені не буває нікого шкода. Це навіть дурне формулювання. А якби поліції було шкода вбивцю і його б не чіпали? Це закон, робота така", – пояснює Євген.

Неофіційно судові виконавці розповідають: вони, як і багато бюджетників, працюють за 5–6 тис. грн. На відміну від приватних виконавців, які дуже рідко беруться за дрібні, тим паче комунальні, борги, жодних винагород за вдалі справи вони не отримують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.