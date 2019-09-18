З усіх українців зберуть тисячі гривень на оборону і пенсії: головне з проекту бюджету-2020

Українці в 2020-му своїми податками в першу чергу будуть фінансувати оборону і соціалку. На ці статті витрат в проекті бюджету передбачені найбільші суми. Наприклад, якщо загальний бюджет розділити на все населення країни (дані Держстату), вийде, що на науку кожен заплатить 92 грн за весь наступний рік, а на покриття дефіциту Пенсійного фонду – по 4,1 тис. грн.

Детальніше про те, як хочуть витратити гроші українців в 2020-му – в матеріалі OBOZREVATEL.

Куди йдуть гроші

Бюджет України – гроші всіх платників податків. Щорічно уряд розробляє кошторис – що і куди витратити, а парламент цей документ ухвалює. З огляду на інфляцію, для більшості міністерств і відомств фінансування збільшиться. Хоча, як і раніше, через необхідність витрачати близько 40% на погашення державного боргу, багато сфер отримують лише частину від потреби.

Отже, в наступному році, якщо проект бюджету візьмуть без істотних змін, українці заплатять по 10 тис. грн на погашення та обслуговування боргів країни. Це рекордна цифра, яка в майбутньому повинна зменшуватися. Так планують в Мінфіні. У сумі в 2020-му кредити України обійдуться в 421,6 млрд гривень.

Серед суттєвих статей витрат – оборонка і безпеку, соціалка. Так, приблизно 5,8 тис. на рік кожен українець віддає на потреби поліції, армії. Ще близько 4,1 тис. грн – на покриття дефіциту Пенсійного фонду і всього 92 грн на Національну академію наук.

Скільки і на що заплатимо:

172,5 млрд, або 4107 грн з кожного українця – на погашення дефіциту Пенсійного фонду;

2,02 млрд або 48 грн з кожного українця – на Службу зовнішньої розвідки;

3,9 млрд або 92 грн – на Національну академію наук;

1,9 млрд або 45,2 грн з кожного українця – на Державне бюро розслідувань;

1,03 млрд грн або 25,4 грн – на НАБУ;

0,812 млрд, або 19,3 грн – на НАЗК;

168,9 млрд, або 4,4 тис. грн - Міністерство фінансів;

136,4 млрд, або 3,4 тис. грн – Освіта;

108 млрд, або 2,5 тис. грн – охорону здоров'я.

"Кабмін був змушений затвердити такий варіант через терміни. До 15 вересня мали подати. Подали. Зараз більше залежить від того, які правки внесуть. Багато пропозиції, законопроекти, повинні вплинути і на дохідну, і на видаткову частини. Візьмемо ту ж верифікацію – який від неї буде ефект? А жорсткість правил для ФОПів зі звітністю – що зміниться? Та й редагування до Податкового кодексу розглядають, в тому числі і по рентам", – відзначає аналітик Єгор Комов.

Що кажуть експерти

Економіст Віктор Скаршевський зазначає: весь бюджет сформований на основі розрахунків і припущень, закладених ще Кабміном Володимира Гройсмана. "Наприклад, прем'єр-міністр говорить про зменшення дефіциту бюджету до 2,09% від ВВП. Точно таку ж цифру ми знаходимо в проекті бюджетної резолюції. Всі доходи, витрати – все те, що було ще в травні зафіксовано Міністерством фінансів, колишнім-нинішнім міністром Оксаною Маркаровой. Що говориться про витрати на дорожнє господарство, 69, 7 млрд гривень, так це ще в квітні урядом Гройсмана була затверджена програма по реконструкції і будівництву доріг і на 2020 рік варто саме це сума", – відзначає економіст.

При цьому Скаршевський додає, що прогноз курсу, який був на цей рік, механічно перенесли на 2020 й. На наступний рік теж 28,2/$ в середньому і 29,4 грн/$ на кінець року. Це означає, що приблизно на 4,5 гривні повинна відбутися девальвація, тобто долар повинен подорожчати до кінця наступного року.

Аналітик Володимир Мазуренко зазначає: правки до бюджету будуть вноситися як мінімум до 2 жовтня. Показник зростання ВВП, як і дохідну частину головного фінансового документа, ще можуть переглянути. При цьому найбільше побоювань у експерта викликала стаття про доходи від приватизації. Закладені 5 млрд грн в черговий раз показують – масштабну приватизацію поки проводити не планують. У всякому разі, доходи від неї не закладають.

"Я б сказав, що це дуже стриманий бюджет, який не відображує більшість заяв. Ні масштабна приватизація, ні підвищення мінімалки, ні актуалізація показників прожиткового мінімуму – нічого з цього, що раніше нам обіцяли, в документі не відобразили", – додає Мазуренко.

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