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10 квітня • оновлено в 18:11
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З України в розпал коронавірусу вивезли 38 млн масок

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За січень-лютий 2020-го з України вивезли масок на 8 млн доларів, це приблизно 38 млн масок, яких би вистачило на забезпечення засобами захисту медиків та частини населення.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Тільки за січень і лютий 2020-го, коли в світі вирував коронавірус, а Китай був готовий купувати засоби захисту по будь-якій ціні, українські підприємці почали масово вивозити медичні маски за кордон. За два місяці тільки офіційно продали таких близько 38,2 млн, розповів OBOZREVATEL колишній високопоставлений співробітник митниці. Через некомпетентність уряду, ці дії були законними аж до середини березня, чим і скористався бізнес, а також підприємливі ділки.

З України в розпал коронавірусу вивезли 38 млн масок

Цих масок вистачило б, щоб повністю забезпечити на кілька місяців потреби всього медичного персоналу країни, співробітників стратегічно важливих підприємств, а також соціально незахищені верстви населення. Саме через бездіяльність уряду Гончарука зараз, коли коронавірус вже добрався до України, аналогічні маски доводиться купувати за ціною в 12 разів вище.

Як писав OBOZREVATEL, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов двічі звертався з проханням тимчасово заборонити експорт масок і засобів захисту, щоб не допустити поширення коронавируса в Україні. При цьому на той момент прем'єр Олексій Гончарук рекомендації РНБО проігнорував.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
карантин
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Мир Миру
Мир Миру
То впишіть йому статтю і поїхали вже на самокаті далі
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
так маски не защищают.простая схема конвертирования ни кому не нужной гривны в СКВ(шо для многих остается загадкой и осталось бы ,но есть гугл и для чубатых википедия)
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Економіка Mакроекономіка

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