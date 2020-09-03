З такою мінімалкою українці бігтимуть із країни: як стараються "слуги"

"Економісти" в Офісі президента, Верховній Раді, уряді продовжують лякати: мовляв, якщо підвищити мінімальну зарплату і почати виводити зарплати з тіні, ціни виростуть, а долар подорожчає. Але якщо подивитися трохи далі свого носа і згадати досвід дворазового підвищення мінімалки в 2017-му, виявиться, що все це порожні "лякалки".

Кілька днів тому я опублікував текст про те, чому мінімальна зарплата в Україні має бути приблизно 10 тисяч, і навів безліч цифр, як це вплине на нашу країну. Я написав для людей, що думають, яких, упевнений, в нашій країні чимало. Дуже шкода, що таких людей не так багато у владі.

Ще в 2005 році, коли я уважно вивчив досвід Італії, я почав просувати ідею підвищення мінімальної зарплати. Будучи радником прем'єрки Юлії Тимошенко, з цією пропозицією я прийшов до неї. Юлія Володимирівна ідею не підтримала, їй здалося, що бюджет не витримає такого навантаження. А коли я запропонував ввести жорстку відповідальність за зарплату в конверті, її просто "порвало". Воно й зрозуміло: як би вона платила охороні, доплачувала помічникам, прислузі.

У 2010 році з цією ж ідеєю я прийшов до Миколи Азарова. На жаль, і він виявився не готовий. Тоді мене підтримали члени уряду Борис Колесніков і Юрій Колобов, і ми розробили пакет законопроєктів. З одного боку, потрібно було відв'язати мінімалку від індикатора (прописано в 24 законах), що вирішує проблему з нестачею бюджетних коштів. З іншого боку, одночасно необхідно ввести великий штраф за зарплату в конвертах. Це рятує від спроб ще більшої тінізації.

До речі, "слуга" Данило Гетманцев фактично скасував штрафи за зарплати в конверті, тобто зробив великий крок до безвідповідальності бізнесу під час сплати податків, що суперечить європейській практиці. Таким популізмом пан Гетманцев фактично розхитує податкову систему країни, адже в усьому світі й визнається інша ідеологія: не бійтеся величезних штрафів, просто живіть згідно із законом.

Якщо ми хочемо побудувати хорошу країну, то мінімалку потрібно обов'язково піднімати. Ба більше, я пропоную встановити мінімальну зарплату для директора підприємства – не менш ніж три мінімалки. У бухгалтера – від двох мінімальних зарплат. Адже ні в одному бізнесі ви де-факто не знайдете керівника і фінансиста на 5 тис. грн., тоді як де-юре у нас десятки тисяч директорів оформляються на мінімалку і при цьому їздять на дорогих машинах, далеко не бідують; вони не показують реальну зарплату і платять копійчані податки. І Гетманцев, виходить, забезпечив їм усім індульгенцію від покарання з боку держави.

Хочу окремо розповісти про досвід 2016-го року, коли я знову обійшов багато владних кабінетів з ідеєю підвищення мінімалки: тоді мене підтримав новий прем'єр-міністр Володимир Гройсман, також у мене була підтримка і глави адміністрації президента Бориса Ложкіна. Тоді все спрацювало. У 2017-му мінімальну зарплату підвищили вдвічі – з 1600 до 3200 грн. Уже тоді ми обговорювали можливість підвищити її до 5000 грн, але включився МВФ зі своїми заборонами. Але навіть від дворазового підвищення країна отримала колосальний ріст економіки.

Плюс 100 млрд на рік і плюс 0,5% ВВП зростання. Бюджети виросли, а жодної гіперінфляції, девальвації не було – усе в запланованих і затверджених ще до підвищення мінімалки межах. І тоді мені захотілося подивитися в очі всім тим чинушам, які виступали проти ідеї, запускали страшилки про гіперінфляції і т.д. Всі ці економісти, чиї портрети висять у коридорах Мінекономрозвитку, всі ці мінфіни з купою нероб, на превеликий жаль, не розуміли елементарних речей. Боюся, і зараз не розуміють.

Саме вони зі своїми підходами до заробітних плат зробили медсестер, нянь, вихователів і навіть лікарів бідними людьми. Українців офіційно не оформляють на роботу, вони позбавлені всіх соціальних гарантій: без лікарняних, відпусток, а потім і пенсій. Підприємець "кайфує", він не платить податки, більше грошей залишає в кишені. А ось співробітники перетворюються в безправних рабів. І бізнес, який справно платить податки, має конкурувати із сірими підприємцями. Тут логіка проста: чим менше платиш у казну, тим меншу ціну пропонуєш ринку. Тіньова економіка рулить...

Країна живе в кеші, ВВП занижено, тіньова економіка – просто величезних розмірів, за деякими оцінками, вона досягає майже 50%! Який інвестор захоче працювати в таких умовах? Якщо податки не платять, де взяти гроші на гідні пенсії, на розвиток спорту, на освіту, медицину і, нарешті, на якісні дороги?

Свої горе-економісти є і в Офісі президента, і до них хочеться звернутися поіменно: наскільки мені відомо, підвищення мінімалки категорично не підтримує заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів. Пані Ковалів, вам не соромно покривати тіньову економіку? Може, ви розповісте медсестрам і лікарям, чому у них досі жебрацька зарплата? І чому ваша команда так настирливо відбирає у них майбутнє...

Як усім вам, "слугам" і "куховаркам", нарешті пояснити: без адекватного розміру мінімальної зарплати і контролю за її виплатою ситуацію в країні не змінити! Медики, кваліфіковані робітники, молодь тікає і буде бігти туди, де їхні соціальні права захистять, де є гідна зарплата і пенсія. Скільки ще років потрібно чекати, щоб зрозуміти елементарні, вже доведені досвідом 2017-го речі? Скільки ще років мають украсти наші "великі економісти" у владних кабінетах?

І це я ще не чіпаю тему "єдинників", які спотворюють конкурентне середовище, не дають розвиватися чесному бізнесу. Вони – ще одне джерело, яке живить тіньову економіку. Це вже давно не підтримка самозайнятих, це податкова оптимізація. Перше, з чого б я почав, – змусив би кожного підприємця платити за себе не тільки ЄСВ, але й прибутковий податок як для найнятого працівника. У нас у країні є не тільки приблизно мільйон фізосіб-підприємців, є ще 11 мільйонів пенсіонерів, армія, вчителі, інші бюджетники. Хто подумає про них? Хіба справедливо, що лікарі, медсестри, вчителі – всі платять 18% прибуткового податку, а "єдинники" – ні? І з мінімальної зарплати теж потрібно віддати 18% прибуткового податку!

Замість цього влада продовжує йти хибним шляхом. Нещодавно Зеленський пообіцяв, що буде виконувати податкові зміни, які обіцяли українцям і які закладені в їхній програмі. І які там пропозиції? Скасування податку на прибуток призведе до величезних втрат, поступове зниження ЄСВ (частина програми "Слуги народу") ударить по і без того дефіцитному Пенсійному фонду.

Моя пропозиція: всіх цих "підприємців", шахраїв і корупціонерів, які попалися на тіньових зарплатах, на 10 років позбавляти права бути засновником, керівником підприємства. Не можеш чесно вести бізнес – не займайся цим.

Тут потрібно згадати досвід зниження ЄСВ вдвічі у 2017 році. До чого це призвело? Бізнесмени просто залишили зекономлені гроші в себе в кишені, підвищувати зарплати не стали. Будь-яка влада, яка йде по такому шляху, приречена бути винесеною з Банкової вперед ногами. Скасування штрафів, зниження податків – будь-який популізм рано чи пізно призводить до втрати влади.

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