У Мінфіні повідомили, скільки коштів із "коронавірусного" фонду витрачено

В Україні де-факто використали 30% коштів, передбачених в "коронавірусному" фонді.

Таку заяву 4 вересня в ефірі українського телеканалу зробив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Інтерфакс-Україна". Він назвав фонд для боротьби з пандемією дуже гнучким механізмом.

"Із 66 млрд використано всього лише 19 млрд. Це фактично. Дійсно, ми розмістили кошти за різними напрямками і, якщо деякі напрямки будуть неефективно використані, ми зможемо перерозподілити на ті напрямки, які будуть потребувати більшої уваги, в тому числі, держави", – сказав міністр.

Він підкреслив, що з фондом "немає критичної проблеми". Питання ефективності та спрямування коштів саме на боротьбу з COVID-19 не порушено, і Україна забезпечена необхідними ресурсами, зазначив Марченко.

Навіть якщо грошей не вистачить, вони будуть перерозподілені з інших програм, пояснив він. "За рахунок дохідної частини бюджету, оскільки дохідна частина бюджету зараз перевиконується", – сказав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет сказав, що в "коронавірусному" фонді "не залишилося ні копійки". Його заяву спростував президент України Володимир Зеленський.